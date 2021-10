ELEZIONI A RAVENNA –1 / Diario del 1° ottobre. Un Sindaco e 32 consiglieri per Palazzo Merlato. In 844 all’assalto. Solo 33 ce la faranno

Meno uno. Domani è l’ultimo giorno prima del voto. E sarà silenzio, almeno su questa testata. Forniremo solo informazioni di servizio. Poi dalle 7 di domenica 3 ottobre cominciano le operazioni di voto. E verso le 17 di lunedì 4 ottobre forse sapremo già se c’è un vincitore al primo turno. Liste e candidati oggi sparano le ultime cartucce della loro campagna elettorale, fino alla mezzanotte. Sinistra Italiana che sta con Ravenna Coraggiosa oggi ha portato il suo segretario nazionale Nicola Fratoianni prima al mercato di San Pietro in Vincoli e poi a un pranzo elettorale a Ravenna alla Rocca Brancaleone. Fra tardo pomeriggio e serata sono in programma gli ultimi 5 appuntamenti principali di cui abbiamo notizia: alle 18 il Partito Repubblicano chiude la sua campagna elettorale al Caffè Palumbo in Piazza San Francesco, sempre alle 18 Alberto Ancarani chiude la sua campagna con una festa all’interno del Mercato Coperto di Ravenna, alle 18.30 Emanuele Panizza e i 3V chiudono in Piazza del Popolo, alle 19 Filippo Donati festeggia con i suoi in Piazza Kennedy al Fellini Scalinocinque, alle 20 Michele de Pascale chiama la sua coalizione a raccolta in Darsena Pop-up.

Nel voto del 3 e 4 ottobre sono in palio la carica di Sindaco e 32 seggi in Consiglio comunale. 33 posti a disposizione (poi ci saranno gli assessori). Per questi posti concorrono 11 candidati Sindaco e 833 aspiranti consiglieri comunali (divisi in 30 liste). Degli 11 candidati Sindaco 10 sono uomini e 1 sola è donna. Degli 833 candidati consiglieri al Comune di Ravenna, 449 sono uomini (il 53,9%) e 384 donne (il 46,1%). L’età media è 51,6 anni, 50,6 per le candidate e 52,5 per gli uomini. Il 45% dei candidati è nato in città. Il 16 % è originario di un comune della provincia ravvenate, il 13,4% di un comune dell’Emilia-Romagna e il 21,1% in un comune fuori regione. Il 4,3% è nato in un paese straniero. C’è un aspirante consigliere comunale ogni 150 elettori con diritto di voto. Infatti gli elettori sono circa 125 mila.

Per l’esattezza, gli elettori che potranno esprimere il proprio voto, nelle 165 sezioni, sono 124.926, di cui 64.610 donne e 60.316 uomini. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante. In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità; un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e provvisto di documento di identificazione), che ne attesti l’identità. Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta votazione, la data del referendum e il bollo della sezione.

Per seguire i risultati del voto

In vista delle elezioni in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Ravenna (urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) Palazzo Merlato informa che i dati sulle percentuali di affluenza dei votanti (rilevati alle ore 12, 19 e 23 di domenica 3 e alle ore 15 di lunedì 4 ottobre) e poi sui risultati saranno consultabili al link https://bit.ly/elezionira21 raggiungibile anche attraverso il sito del Comune www.comune.ra.it

Pd e de Pascale chiudono a Savarna con Bonaccini e attaccano la destra divisa: “Salvini non va nemmeno più a citofonare”

Ieri sera intanto a Savarna, di fronte a un nutrito pubblico – circa 400 persone – si è tenuto l’ultimo importante comizio della campagna elettorale del Sindaco uscente e favorito di questa tornata elettorale, Michele de Pascale, candidato del centrosinistra. A dargli tutto il suo sostegno il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L’iniziativa era organizzata dal Pd, come per il comizio di apertura a San Pietro in Vincoli con Enrico Letta. E la campagna elettorale si è chiusa alla stessa maniera in cui si era aperta: con il Pd e il Sindaco uscente che mostrano grande tranquillità e una misurata sicurezza di poter vincere. Anzi questa sicurezza è diventata molto più solida e palpabile nella serata chiusura. Ma “noi non diremo che siamo qui per stravincere” ha precisato Bonaccini, ricordando le parole di Matteo Salvini al comizio di chiusura delle regionali in Piazza del Popolo a Ravenna insieme a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Parole che non portarono bene al leader della Lega, oggi in difficoltà. E infatti Bonaccini non perde l’occasione per sferrare un colpo all’avversario: “vedo che adesso non va nemmeno più in giro a citofonare”. Il pubblico ride e applaude.

Altri colpi li sferra Michele de Pascale che ricorda le divisioni nel centrodestra e affonda il coltello nella ferita: “L’altra volta avevano un solo candidato e ci costrinsero al ballottaggio. Me la giocai fino in fondo, finì 53 a 47%. Stavolta si sono spaccati e presentano almeno 4 candidati. Mentre noi siamo più uniti e abbiamo un’alleanza più larga di 5 anni fa, con persone e forze che 5 anni fa non avevano votato per me.” E quelle divisioni degli avversari, ricorda de Pascale, hanno impedito perfino di far emergere in questa campagna elettorale alternative chiare fra due visioni e progetti diversi per Ravenna: alla fine “si sono messi a fare le foto e i video delle buche delle strade”.

Hanno parlato di molte cose ieri sera in Piazza Italia a Savarna de Pascale e Bonacccini (Porto, infrastrutture, lavoro, pandemia, sanità, nuovo piano regolatore, la semplificazione burocratica, la manutenzione delle strade) ma alla fine la cosa più importante – per capire l’aria che tira – era osservare la serenità e il sorriso sul volto dei protagonisti e anche la fiducia che si sentiva fra il pubblico. Stavolta il popolo del Pd è sicuro di vincere al primo turno e di evitare la lotteria del ballottaggio.

Donati (Viva Ravenna): “sulla sicurezza in 5 anni poco o nulla è stato veramente realizzato da questa amministrazione”

“Le pubbliche amministrazioni locali necessitano, da tempo, sempre più di strumenti integrati che permettano loro di affrontare le sfide nella gestione del territorio, in particolare sulla sicurezza, secondo un approccio integrato capace di raccogliere ed analizzare dati e informazioni provenienti da diverse fonti (allarmi, suoni, immagini). Sappiamo dell’esistenza di un progetto di 5 anni addietro che era chiamato Ravenna Città Sicura e che l’allora candidato Sindaco Michele de Pascale, sbandierò ai 4 venti del Comune di Ravenna e preannunciava una: “piattaforma aperta, modulare e scalabile per la gestione integrata di servizi di sicurezza e sorveglianza del territorio” già utilizzata con successo in Italia e all’estero. Da cittadini di questo Comune possiamo affermare che nulla si è visto, se non l’istallazione di qualche decina di telecamere che spesso non sono utili quando c’è un problema di sicurezza in atto e non sono utilizzabili neanche post evento traumatico dalle forze di polizia che devono indagare. Quindi, in sintesi, poco o nulla è stato veramente realizzato da questa amministrazione in 5 anni!” Così Filippo Donati candidato Sindaco di Viva Ravenna appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia.

“Queste soluzioni, nel frattempo, sono ulteriormente evolute e si sono dotate di ulteriore intelligenza e utilizzano le migliori soluzioni tecnologiche digitali ed informatiche. Quello che noi abbiamo progettato per la nostra Ravenna, è l’utilizzo di una soluzione di sicurezza urbana integrata e partecipata che faccia largo uso di Intelligenza Artificiale che attraverso un apprendimento continuo con l’analisi di grandi mole di dati, che i tecnici chiamano big data, sia in grado di correlare gli eventi storici d’insicurezza urbana accaduti fino a qualche ora prima quali furti, scippi, rapine , borseggi, spaccio di stupefacenti abusi di ogni genere, prostituzione e incidenti stradali soprattutto quelli che hanno una correlazione con comportamenti illeciti come ad esempio la guida in stato di ebbrezza o uso di droghe oppure quelli generati da insidie presenti sul manto stradale. Il modello alla base della soluzione che adotteremo anche a Ravenna, è frutto di anni di studio multidisciplinari, e con l’aiuto di massimi esperti nazionali di Sicurezza Urbana, si basa su principi euristici e su un evoluto procedimento di analisi mai applicato prima per analizzare il rischio criminale. Questa sarà, per noi, Ravenna Città Sicura 2.0: videosorveglianza attiva che consente di fare una larga prevenzione con metodo scientifico facendo uso di Intelligenza Artificiale dove è possibile prevenire gli illeciti più efficacemente rispetto al metodo tradizionale che si basa invece solo sul controllo randomico del territorio sulla base di informazioni empiriche e prive di rigore scientifico. Attraverso l’utilizzo del Cloud è possibile condividere questa soluzione con gli altri comuni della nostra provincia e di valutare in maniera congiunta ed integrata – con tutte le forze di polizia-l’evoluzione dei fenomeni e dei risultati dell’attività di sicurezza nel corso del tempo. Quindi solo le telecamere non bastano” conclude Filippo Donati.

Ancisi (Lista per Ravenna e alleati): “rispetto e cura per gli animali”

La lista AMICI ANIMALI alleata con LpRa a sostegno di Ancisi afferma che “una città aperta e civile deve anche prendersi cura degli animali che vivono in simbiosi col suo territorio. Gli interventi educativi indicati per il prossimo mandato elettorale 2021-2026 sono: le adozioni responsabili di animali da affezione, privilegiando le strutture comunali (canile e gattile); giornate/eventi in cui la cittadinanza possa entrare in contatto con gli ospiti delle strutture municipali; un piano di educazione civile ad un corretto rapporto con gli animali fin dalla tenera età, attraverso progetti didattici da introdurre nei nidi e nelle scuole per l’infanzia e dell’obbligo; progetti e corsi nelle scuole superiori, in collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni animalistiche, ove operatori zoo-antropologici possano compiere un percorso educativo con i giovani studenti. Chi possiede un animale non deve esserne penalizzato, per quanto possibile, nel rispetto delle normative igieniche e di comportamento che è tenuto ad osservare, salvo subire le dovute sanzioni. Si propone al riguardo quanto segue: favorire, nei limiti di legge e di regolamento, l’ingresso degli animali domestici, sotto la responsabilità del conduttore e secondo i rispettivi codici di comportamento, all’interno dei negozi e negli esercizi pubblici che li accettano, così come nelle strutture sanitarie, case di riposo ed istituti penitenziari; garantire agli animali del gattile e del canile cure e ricoveri adeguati alle loro esigenze; individuare un’area adeguata per realizzare un cimitero per gli animali in cui i resti o le ceneri possano trovare un’adeguata e dignitosa dimora; introdurre, nel cimitero pubblico di Ravenna, il servizio di cremazione per gli animali di affezione; rafforzare e valorizzare i servizi in atto, come la guardia medica veterinaria, il centro recupero avifauna, il centro recupero animali feriti e incidentati; individuare un’area più adeguata affinché gli animali selvatici recuperati, feriti o malati, possano essere momentaneamente accolti fino ad essere reinseriti nel loro habitat naturale; sostenere ed accompagnare le associazioni di volontariato legate al mondo degli animali; prevedere forme di aiuto e supporto alle persone non abbienti per le cure dei loro animali domestici, anche tramite convenzioni con veterinari, se possibile del servizio pubblico o altrimenti privati, e perché abbiano una degna sepoltura o cremazione nel momento del distacco.” Così Alvaro Ancisi ricorda il suo impegno per il benessere degli animali.

Mingozzi e Casano (PrimaveRA Ravenna per Ancarani): “a pochi giorni dalla chiusura della stagione balneare già si respira nei Lidi aria di abbandono”

“Non è più accettabile che per l’Amministrazione esistano “figli” e “figliastri”, tutti i territori devono avere pari dignità, i Nostri Lidi, devono avere un occhio in più rispetto alla città in quanto prima dei turisti vengono i residenti. Ci giungono continuamente continue segnalazioni da parte di residenti, in particolare dei Lidi Nord, ed è da queste segnalazioni che giungono le nostre proposte programmatiche. Occorre potenziare il servizio di trasporto locale: Proponiamo di implementare il trasporto pubblico verso la città durante la stagione invernale, da Marina Romea, ad esempio, raggiungere Ravenna di domenica pomeriggio in inverno è impossibile, così come in estate invece occorrerebbe realizzare un parcheggio, all’inizio di Porto Corsini dove attualmente si trova la cassa di colmata, scambiatore con servizio di navette green così da poter raggiungere le spiagge dei 3 lidi senza mandare in tilt il traffico locale o parcheggiare alle bene e meglio come succede tutte le estati, creando disagio ai residenti. Per i residenti di Porto Corsini e Marina Romea, proponiamo inoltre che venga dato seguito alla realizzazione di una struttura sportiva per la promozione dello sport di base, che possa essere utilizzata anche dagli studenti della scuola primaria, anche nelle forme di una tensostruttura. Una possibile collocazione di tale struttura potrebbe essere nell’area adiacente a Cavallo Felice, tra Porto Corsini e Marina Romea. Lo stesso Consiglio Territoriale del Mare ne aveva chiesto all’amministrazione la realizzazione, di cui però al momento non si sa nulla. Per quanto riguarda i Lidi Sud, auspichiamo che venga davvero realizzata la Casa della Salute a Marina di Ravenna, e non sia solo una proposta da campagna elettorale. Altra grossa problematica su tutti i Lidi è la manutenzione delle strade e dei marciapiedi. La maggior parte dei dissesti, talvolta molto gravi, sono da imputare all’apparato radicale delle alberature, soprattutto dei pini. L’attuale progetto di bonifica da radici di strade e marciapiedi è inefficace. Occorre trovare altre soluzioni, come le gabbie contenitive per le radici. In generale per tutti i Lidi chiediamo a gran voce manutenzione e cura! L’Assessorato alla Prevenzione del Degrado proposto dal nostro candidato Sindaco Alberto Ancarani si deve occupare, ad ampio raggio, della cura del territorio, dallo sfalcio, alla manutenzione del verde, all’implementazione della cartellonistica turistica, dal restyling degli arredi urbani e del problema zanzare che quest’anno è stato più imbarazzante del solito.” Così Roberta Mingozzi e Dennis Casano per la lista PrimaveRA Ravenna a sostegno di Alberto Ancarani Sindaco.

Verlicchi (La Pigna e alleati): “il 3 e 4 ottobre abbiamo la possibilità di fare la storia di questa città”

“Cari Ravennati, è giunto il momento di fare una scelta. Una scelta fra il passato segnato dall’incapacità amministrativa e il nuovo, rappresentato dalla Lista civica La Pigna e dalle altre 4 liste civiche ravennati che sostengono la mia candidatura a Sindaco di Ravenna. Il 3 e 4 ottobre abbiamo la possibilità di fare la storia di questa città. Di scrivere un futuro diverso per Ravenna… un futuro fatto di rilancio economico con saracinesche che tornano ad alzarsi e nuove aziende che aprono, fatto di rinascita culturale, ripresa del turismo, rinnovamento sociale. Nuove opportunità per i giovani, servizi migliori per gli anziani e per i concittadini in difficoltà. Una Ravenna che ritrova la sua bellezza e il sorriso. È per rivedere questo volto di Ravenna che io assieme ai candidati delle liste civiche che mi sostengono ci battiamo. È per tornare a vedere il vero volto di Ravenna che lavoriamo ogni giorno, senza sosta. È in questo che noi crediamo. Non offriamo a chi da oltre 60 anni soffoca la nostra città l’arma della rassegnazione; non offriamo lo scoramento che toglie la voglia di andare a votare… Il 3 e 4 ottobre andiamo a votare. Scegliamo il nostro Sindaco, non in base al simbolo del partito, ma in base alla persona. Facciamo grande Ravenna, insieme.” Questo l’appello di Veronica Verlicchi candidata Sindaco della Pigna e delle liste alleate.

Santini (Potere al Popolo): “Lucano condannato per la sua ideologia di solidarietà e amore”

“È arrivata la notizia che Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione oltrepassando persino quanto richiesto dall’accusa (7 anni e undici mesi). Poichè non aveva intascato un soldo personalmente nè per altri lo hanno ritenuto colpevole di interesse politico… In realtà l’ex sindaco di Riace paga la creazione di un modello virtuoso fatto di accoglienza e opportunità di formazione per migliaia di persone arrivate in Italia in cerca di un futuro migliore e di aver concesso al proprio territorio, la Calabria dominata da disoccupazione e n’drangheta, nuove opportunità. La sua colpa è quella di aver dimostrato che l’integrazione non solo è possibile, ma che può anche essere una risorsa straordinaria per tutte e tutti, bianchi e neri, vecchi e nuovi cittadini. E il sistema – che non punisce chi lascia gli abitanti delle case popolari senza ascensore, che non punisce chi mette in mezzo alla strada i lavoratori, che non punisce chi distrugge i nostri beni pubblici, che non punisce chi appalta ai privati i servizi sanitari aggravando il buco di bilancio, che non punisce chi avvelena i cittadini con i rifiuti e le fabbriche tossiche e devasta il territorio, che non punisce chi uccide i lavoratori riducendo le sicurezze in nome del profitto – punisce Mimmo Lucano per la sua “ideologia” alla quale secondo loro aveva asservito la gestione del comune. La sua ideologia di solidarietà e amore. È pure la nostra idea. Oggi ancora più di sempre, siamo al fianco di Mimmo Lucano, convinti che alla fine la verità avrà la meglio.” Così Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo.

Margotti (PD): “La Conferenza unificata dovrà esaminare il PITESAI”

“È notizia di queste ore che il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il Pitesai al vaglio della Conferenza unificata, nella quale Ravenna è rappresentata dal sindaco Michele de Pascale in qualità di Presidente dell’UPI, insieme a Fedriga e Decaro in rappresentanza di Regioni e Comuni. Ravenna oggi siede nei tavoli in cui si prendono decisioni rilevanti per tutto il nostro territorio – afferma Lorenzo Margotti candidato PD in consiglio comunale – ed è fondamentale che continui ad essere così. L’auspicio è quello che si giunga il prima possibile all’intesa prevista per l’adozione. Il Pitesai (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee) individua le aree in terraferma e in mare dove non sarà più possibile svolgere attività di ricerca e produzione di idrocarburi e quelle residue dove sarà possibile proseguire tali attività al termine di una verifica puntuale della loro sostenibilità in funzione di tutti i vincoli di tipo ambientale presenti sul territorio.” Così Lorenzo Margotti candidato Pd al Consiglio comunale.

Dore (Forza Italia): “mondo del lavoro e amministrazione comunale, si deve puntare sui giovani”

“Ravenna vive una stagnazione occupazionale da diversi anni, in modo particolare di quella giovanile. Manca una strategia, non solo nazionale, ma anche da parte di questa amministrazione, la quale ha mostrato una totale assenza di coraggio, soprattutto nei confronti degli under 35. La nostra idea di rilancio dell’occupazione giovanile prevede azioni che possano incentivare l’apertura e la sostenibilità di nuove imprese, cercando in tutti i modi strade e soluzioni per sgravare fiscalmente i primi anni di impresa, sia a livello locale, sia tramite azioni di pressione governativa. Partire dall’esenzione della tassa comunale sulla pubblicità, passando attraverso esonero tosap, diminuzione tariffa TARI, per arrivare a IMU e TASI agevolate, per i primi 3 anni, sia per gli under 35 che decidono di aprire nuove imprese, sia per quelle imprese che scelgono di assumere personale under 35, secondo parametri specifici. Punto saliente, nel nostro programma elettorale, è altresì nella promozione e nel co-finanziamento di corsi professionalizzanti, collaborando direttamente con le associazioni di categoria e gli enti di formazione, tramite i quali si intende aprire le porte a coloro che, non occupati per qualsivoglia motivo, hanno intenzione di mettersi e rimettersi in gioco acquisendo nuovi orizzonti.” Così Fabrizio Dore candidato di Forza Italia.

Sirri e Fagnani (Ravenna in Campo) su Edilizia Sociale (ERS) e Housing Sociale

“Come è possibile provare a rispondere positivamente alla questione casa? Per molti anni si è sottovalutato il problema in quanto lo si era ritenuto risolto. La grave crisi economica prima e la Pandemia dopo ha evidenziato come invece il problema era solo provvisoriamente messo in disparte per poi ripresentarsi in tutta la sua gravità. Sulla morosità incolpevole si sta cercando di porre rimedio con risorse messe a disposizione dal pubblico ma non sempre sono sufficienti. Annualmente sono utilizzate enormi risorse economiche dalle amministrazioni pubbliche per l’emergenza abitativa ma che servono solo per tamponare senza una vera e propria programmazione sul domani. Perché allora non avviare un “progetto pilota” che abbia come obbiettivo investimenti che producano risultati certi e duraturi realizzando alloggi di piccola dimensione, in quanto dovranno essere utilizzati per periodi ridotti, con la presenza di spazi comuni per garantire l’integrazione fra i partecipanti al progetto con attività che possano riguardare la manutenzione dei giardini o la pulizia delle scale ecc. ma soprattutto progettati per una eventuale rimodulazione a costi ridottissimi per l’utilizzo successivo all’emergenza. Occorrerebbe investire in un progetto che preveda un numero di alloggi, almeno di 30/50 unità, sufficienti a garantire l’emergenza per un periodo di 12/24 mesi per poi utilizzare una rotazione con altri nuclei famigliari. La permanenza delle persone negli alloggi dovrebbe essere affiancata da una equipe di operatori che favoriscono l’inserimento e l’integrazione nella vita sociale e lavorativa riuscendo successivamente e in via autonoma a risolvere il problema abitativo. Per attuare il progetto servono quattro elementi base l’Amministrazione comunale, la Cooperazione Edilizia, la Cooperazione Sociale e il Credito finanziario. Il Comune dovrebbe mettere a disposizione l’area a costo zero; la Cooperazione Edilizia dovrà svolgere il ruolo di progettazione e realizzazione dell’intervento; la Cooperazione Sociale dovrà seguire il progetto di supporto per l’integrazione nella vita sociale e lavorativa. Dal punto di vista finanziario occorrerebbe una Fondazione o Istituti di credito che siano disponibili a investire nel progetto sociale.” Così Silvia Sirri e Roberto Fagnani candidati alle elezioni amministrative per la Lista Ravenna in Campo.

Rossini (Riconquistare l’Italia): “siamo l’unica vera alternativa all’attuale sistema di potere”

“Contro il ricatto del lasciapassare verde, per una città inclusiva, scevra da discriminazioni di ogni sorta, per i diritti sociali, per il lavoro sia subordinato che autonomo, per una retribuzione dignitosa per tutti, per una sanità universale e gratuita diffusa sul territorio, per un sistema di istruzione che si ponga l’obiettivo della conoscenza, per liberarci dai vincoli di bilancio che ci vengono imposti dall’unione europea, che strozzano l’economia locale, vietando di fatto gli investimenti pubblici, per la coesione e il benessere sociale ed economico dei cittadini. Riconquistare l’Italia non è una lista creata ad hoc per queste amministrative, ma un vero progetto politico nazionale, l’unica vera alternativa all’attuale sistema di potere.” Così Matteo Rossini candidato Sindaco di Riconquistare l’Italia.

CNA Ravenna ha incontrato 5 candidati Sindaco

Nelle settimane scorse il gruppo dirigente della CNA comunale di Ravenna ha invitato i candidati Sindaco per il Comune di Ravenna ad un confronto sulle priorità dell’Associazione per i prossimi anni. Hanno risposto all’invito della CNA Michele de Pascale, Emanuele Panizza, Alberto Ancarani, Veronica Verlicchi e Alvaro Ancisi. Il Presidente della CNA comunale di Ravenna, Marcello Monte, partendo dal tema della concertazione fra Istituzioni e Associazioni ha sottolineato che “soprattutto in questo momento, in cui occorre gestire la ripartenza del sistema economico e definire su quante e quali risorse del PNRR Ravenna può contare e verso quali investimenti indirizzarle, la concertazione deve essere un valore da salvaguardare e da rafforzare. Porto, collegamenti ferroviari e stradali e infrastrutture sono le priorità per rilanciare Ravenna in campo logistico, industriale e turistico, insieme al potenziamento delle infrastrutture digitali. È stata inoltre ribadita la necessità che Ravenna mantenga il suo ruolo nel settore delle risorse energetiche anche rinnovabili, accompagnando la transizione con una riqualificazione delle professionalità esistenti, non abbandonando, in questa fase, le estrazioni di gas naturale in mare. Un tema molto sentito dalla CNA è quello degli appalti pubblici, per i quali l’Associazione ha ribadito la necessità di maggiore attenzione verso l’imprenditoria locale e le imprese piccole o medie, nel rispetto della normativa, e di lavorare per applicare il protocollo di intesa firmato in Prefettura da tutte le Associazioni su questo tema. Durante gli incontri si è parlato anche di turismo, tenendo in considerazione in particolare le località di mare, la città d’arte, il parco del Delta con i percorsi bike, gli eventi culturali e quelli sportivi che possono rappresentare occasioni per portare turisti sfruttando quanto offre il territorio. Si è parlato anche di rilancio del centro storico con l’esperienza positiva del Comitato “Spasso in Ravenna”, da continuare a valorizzare.”

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO