Quando sono stati scrutinati i voti di 78 sezioni su 165 (circa la metà delle sezioni, il dato comunque è ufficioso) è netto il successo già al primo turno per Michele de Pascale, che si attesta con la sua coalizione intorno al 60,7%. Il suo principale avversario Filippo Donati è appena sopra il 20%.

Il Sindaco uscente, candidato del centrosinistra, Michele de Pascale ha già commentato quello che appare a tutti gli effetti un trionfo, con un’avanzata netta sulle regionali di 20 mesi fa e un grande balzo in avanti di quasi 14 punti sul voto al primo turno nel 2016.

Per de Pascale, l’affermazione della sua coalizione – “ad li dà delle aspettative” – è un premio al lavoro svolto nei 5 anni precedenti e alla serietà della proposta presentata ai ravennati. Il candidato del centrosinistra ha sottolineato che l’astensione è stata alta ma ha penalizzato soprattutto il centrodestra, che “ha raccontato agli elettori una versione di Ravenna non corrispondente alla realtà”, si è presentato diviso e con una proposta che gli “elettori non hanno giudicato all’altezza”.

Per quanto riguarda il voto dei partiti e delle liste al momento si profila un netto successo del PD, che ottiene un 37% dei voti, malgrado la lista de Pascale che a sua volta ottiene quasi il 6%. Nell’ambito del centrosinistra si registra al momento l’avanzata di un punto del PRI, una leggera flessione del M5S (rispetto alle regionali, anche se va considerato l’1% di Maiolini) e un buon risultato di Ravenna Coraggiosa, oltre il 5%. Male la lista civica di Fagnani (Ravenna in Campo) che non raggiunge al momento il 2%.

Nel centrodestra c’è la disfatta vera e propria della Lega che per ora è poco sopra l’8% e viene superata anche da Fratelli d’Italia. Benino la lista di Donati che conquista quasi il 4,5% dei voti.

Per quanto riguarda gli altri candidati, è grande il capitombolo di Veronica Verlicchi che dopo 5 anni di fuoco e fiamme in Consiglio comunale non riesce nemmeno a tenersi i voti che Maurizio Bucci conquistò nel 2016 (erano il 5,6% ora sono scesi con 5 liste sotto il 4% e La Pigna non arriva al 2%). Declino per l’esperto Alvaro Ancisi che pure aveva messo in campo 6 liste ma raccoglie solo poco più del 5%. Il combattivo Alberto Ancarani si attesta poco sopra il 3%, mentre va meglio del previsto Emanuele Panizza dei 3V che sfiora il 3%.

Questi i voti ufficiali (in %) attribuiti dopo 75 sezioni scrutinate su 165 (ore 21.31)