Alberto Ancarani: avevo ragione a pensare che de Pascale avrebbe vinto subito e per questo ho puntato a salvare Forza Italia

Alberto Ancarani ha portato a casa il 3,3% e il seggio in Consiglio comunale per Forza Italia. Era il suo obiettivo ed è soddisfatto. Di più, è euforico.

“Tutta la mia analisi che vado ripetendo da mesi si è rivelata corretta e azzeccata in pieno. – dice – Avevo detto che in questa fase Ravenna non è contendibile e che de Pascale avrebbe vinto al primo turno e la cosa si è puntualmente verificata. Se anche tutto il centrodestra fosse stato unito, non saremmo riusciti nell’impresa di andare al ballottaggio. Per me era chiaro fin dall’inizio. Per questo mi sono battuto con tutte le mie energie perché Forza Italia non rimanesse schiacciata e fuori dal Consiglio comunale.”

Ci spieghi meglio.

“Se ci fossimo presentati in coalizione, Forza Italia sarebbe stata fagocitata dalle altre forze, non sarebbe emersa e non avremmo conquistato il seggio. Era l’obiettivo di altri, non poteva essere il nostro. Sapendo che la città era persa, io mi sono concentrato sull’obiettivo di salvare il seggio di Forza Italia in Consiglio comunale, perché in un Comune la rappresentanza in Consiglio è vitale, è pura sopravvivenza. Cosa che non è accaduta per esempio a Rimini e Cesenatico, dove Forza Italia non ha eletti. A Ravenna invece ci siamo. E questa scelta è stata condivisa scientemente e fortemente dal gruppo dirigente nazionale di Forza Italia, che mi ha sostenuto nella mia battaglia.”

Insomma primum vivere.

“Certo. Ci sono frangenti storici, momenti che bisogna saper leggere. In questa fase era impossibile a Ravenna battere de Pascale. Credo che forse solo Donati ci credesse. Tutti gli altri no. Quindi, quando il castello viene giù almeno salviamo la torre. Io non sono pentito delle scelte che ho e che abbiamo fatto per la salvaguardia di Forza Italia.”

E adesso?

“Vedremo la composizione del Consiglio comunale. Noi entreremo di nuovo a Palazzo Merlato a testa alta e spero che il Consiglio si tenga di nuovo in presenza fin dalla prima seduta, mi batterò per questo. Saremo in Consiglio a rappresentare le ragioni dei nostri elettori.”

Si aspettava la frana della Lega?

“È una delle cose che avevo ipotizzato già da tempo, perché, a parte le difficoltà della contingenza nazionale, la Lega soffre in campo locale di un grave deficit di leadership e non da oggi. L’ho detto in tempi non sospetti. La Lega guidata da Jacopo Morrone non ne ha azzeccata una e non ha saputo essere elemento unificatore e guida del centrodestra a Ravenna. Quel ruolo, per esempio, che Forza Italia e Silvio Berlusconi hanno sempre svolto a livello nazionale.”