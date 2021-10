Il dopo voto a Ravenna. Le prime reazioni. Le congratulazioni di Guberti e Tagiuri. Il commento di Ravenna Coraggiosa, M5S e PdF

Le congratulazioni di Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna

“Le più vive congratulazioni a Michele de Pascale – afferma Giorgio Guberti, commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna – per questa conferma a Sindaco della città di Ravenna. Unire le forze e condividere una strategia di sistema sarà il punto di vista da cui continuerà la collaborazione tra Amministrazione comunale e Camera di commercio, sui temi dai quali non si potrà prescindere per perseguire e consolidare la ripresa economica. Digitalizzazione di imprese e cittadini, sostenibilità e transizione ecologica, valorizzazione del nostro grande patrimonio turistico e culturale, avvicinamento del mondo della scuola al sistema imprenditoriale e sostegno all’occupazione, sostegno alle imprese nel loro percorso di sviluppo e internazionalizzazione, questi sono solo alcuni degli ambiti sui quali siamo pronti al confronto e alla collaborazione. I migliori auguri di un proficuo lavoro”.

Confesercenti: “buon lavoro a de Pascale. Sui progetti strategici per la città si dialoghi con l’opposizione e le parti sociali”

“Il risultato elettorale è chiaro e Michele de Pascale ha il compito di governare Ravenna per i prossimi 5 anni”. Lo afferma Mauro Tagiuri, presidente della Confesercenti di Ravenna. “Auguriamo buon lavoro al Sindaco – prosegue Tagiuri – e confermiamo la nostra massima disponibilità al confronto ed al dialogo, come avvenuto nella scorsa legislatura. Abbiamo incontrato De Pascale in campagna elettorale, discutendo di commercio e turismo e incalzandolo nel merito del documento predisposto dalla nostra Associazione per i candidati a Sindaco. Continueremo a porre i temi che ci stanno a cuore, per il bene delle imprese e per il bene della Città, prima di tutto la situazione molto critica del commercio al dettaglio non alimentare”. “In campagna elettorale – afferma il presidente di Confesercenti Ravenna – abbiamo incontrato diversi candidati Sindaco, che siederanno in Consiglio Comunale sui banchi dell’opposizione. Anche con loro intendiamo mantenere aperto il dialogo, ponendo le questioni che interessano le categorie che rappresentiamo. Vorremmo che sui progetti strategici per la Città ci fosse un confronto serio e non pregiudiziale fra le forze politiche. Ci faremo promotori di questo modo di affrontare i grandi temi. Il bene di Ravenna, delle sue imprese e dei suoi cittadini viene prima di tutto. Come Confesercenti avremo sempre questo atteggiamento nei confronti di chi amministra la nostra comunità”.

Ravenna Coraggiosa: un risultato al di sopra delle aspettative. Baroncini: “grazie a tutti”

Ravenna Coraggiosa ha ottenuto complessivamente 3.360 voti, pari al 5,37% del totale, risultando la terza lista più votata fra quelle che sostenevano il candidato sindaco Michele de Pascale: un risultato che porta in dote due seggi nel prossimo Consiglio Comunale. “Siamo molto felici – esordisce Gianandrea “Giangi” Baroncini, capolista di Ravenna Coraggiosa, cha si è aggiudicato anche il maggior numero di preferenze di lista, 417 -. Il nostro è un risultato al di sopra delle aspettative della vigilia, che ci conferma la bontà del lavoro svolto durante la campagna elettorale: lavoro per il quale ringrazio di cuore tutte le persone che hanno partecipato, a qualsiasi titolo. E in particolare vorrei sottolineare il grande lavoro svolto dai componenti del nostro collettivo, che fin dall’avvio della campagna ha svolto un eccellente lavoro nel definire tematiche, priorità e obiettivi del nostro impegno elettorale, dando a tutti una strada maestra da seguire fatta di contenuti e di argomenti di cui si è discusso con la cittadinanza in decine e decine di incontri, prima on line e poi finalmente dal vivo, quando l’emergenza sanitaria lo ha permesso. E poi, naturalmente, mi complimento con Michele de Pascale per lo straordinario risultato ottenuto: e sono certo che una coalizione così ampia e ricca di competenze ed energie sia il miglior punto di partenza per garantire un buon governo alla città nel prossimo quinquennio. Con un ulteriore obiettivo, che sottolineo fin d’ora: far sì che alle prossime elezioni, fra cinque anni, si riesca a stimolare al ritorno alle urne quelle migliaia di cittadini che hanno scelto di disertare il voto. L’astensionismo da record – in una città che in passato, per decenni, ha avuto grandi risultati in termini di partecipazione civica – è stata l’unica nota davvero stonata in una tornata elettorale davvero positiva ed importante per il centrosinistra: che ha saputo sconfiggere in maniera netta le proposte populiste e spesso puramente disfattiste portate avanti da un centrodestra litigioso e disgregato”.

M5S: “la vittoria della coalizione, è vittoria di un progetto politico progressista”

Il senatore Marco Croatti e il capolista al Consiglio comunale di Ravenna Igor Gallonetto (M5S), plaudono al “vittorioso risultato elettorale, che con il 59,47%, ha confermato Michele de Pascale, alla

carica di sindaco della città. Un risultato per niente scontato, che ha visto premiato un progetto politico – commentano i due esponenti del M5S – come quello di una coalizione progressista, vaticinato da tempo dal Presidente Giuseppe Conte.” “Con grande soddisfazione, il MoVimento 5 Stelle, torna ad essere rappresentato nel Consiglio Comunale ravennate, dopo 5 anni di assenza. Una responsabilità che i cittadini ravennati, ci hanno affidato e che vogliamo ripagare con grande abnegazione e senso delle istituzioni, del mandato ricevuto. Abbiamo dimostrato fin da subito, di credere nel progetto e nella capacità di sintesi politica di Michele de Pascale, facendo sin dall’inizio parte di questa coalizione, con lealtà e spirito costruttivo. Siamo certi – concludono Croatti e Gallonetto – che sia la strada giusta, per fare di Ravenna la grande città che merita di essere.”

De Carli (Il Popolo della Famiglia): “Bene il polo civico-popolare di Ancisi, terza forza politica in città”

Mirko De Carli, consigliere nazionale de Il Popolo della Famiglia, entra nel merito del risultato elettorale conseguito dal Polo civico-popolare capitanato da Alvaro Ancisi che vedeva presente tra le 6 liste in campo anche quella del Popolo della Famiglia. De Carli sostiene che “il risultato del polo civico-popolare, costruito con Ancisi e Lista per Ravenna nell’ultimo anno, sia la conferma del buon lavoro svolto affianco alle tante famiglie ravennati che ci hanno chiesto ascolto e rappresentanza concreta a Palazzo Merlato. Siamo stati capaci di raggiungere due importanti traguardi: essere la terza forza politica della città e riportare in Comune Alvaro Ancisi che potrà continuare a essere il portavoce di tante istanze troppo spesso dimenticate dai partiti nazionali occupati più a logiche di comunicazione che di sostanza”.