“Questa sera ci troviamo a partire dalle ore 20:00 presso il Fellini di Piazza Kennedy per ringraziare tutti e tutte di questo grande risultato.” Firmato Michele de Pascale. Il giorno dopo, il Sindaco che ha stravinto, rieletto con il 59,5% dei voti, è sereno e non è nemmeno stanco. La vittoria, si sa, lava via ogni scoria. E questa è una vittoria squillante. Anzi un trionfo.

“Sono molto contento – dichiara calmo il neo-rieletto Sindaco al telefono – perché ho condotto la campagna elettorale come volevo io, senza attacchi, senza inutili asprezze, senza proclami né slogan, con una coalizione ampia e unita. Una campagna molto giocata sui programmi. Non abbiamo mai nascosto i problemi. Né preso in giro gli elettori. Abbiamo sempre detto che nessuno è esente da errori. Abbiamo raccontato che eravamo in campo per proseguire il lavoro fatto e migliorare, risolvendo ciò che c’era da risolvere, passo dopo passo.”

Quanto ha pesato il vento nazionale?

“Il vento nazionale è assolutamente positivo, nel complesso, anche se non mancano le città in cui vince la destra al primo turno. Per me è positivo perché si va affermando una linea di governo che è quella più vicina alle mie corde. I cittadini chiedono alla politica serietà, responsabilità, senso della realtà, sacrificio. Quando andava di moda dare contro agli immigrati per prendere voti io non mi sentivo molto a mio agio.”

L’astensione è comunque un problema e un segnale negativo. Anche se ha colpito il fronte dell’opposizione più che il suo.

“Certo, non sottovaluto l’astensione. Ma voglio sottolineare che il centrosinistra prende 5 mila voti in più del 2016 al primo turno. È una cosa che mi inorgoglisce. Noi i nostri elettori li abbiamo motivati. Certo non spettava a me motivare un elettore del centrodestra, della Lega o di Fratelli d’Italia.”

Che cosa vi siete detti con Donati quando ieri sera è venuto al Comitato elettorale per congratularsi?

“Nulla di particolare. Mi ha fatto piacere sia venuto. Personalmente ho sempre avuto un buon rapporto con Filippo Donati e continuerò ad averlo. Con lui problemi zero. Sapevo della sua ambizione politica e sapeva che il suo cuore batteva per il centrodestra e, quindi, non mi ha stupito la sua scelta. Secondo me non ha fatto una buona campagna elettorale, così come non è stata buona la campagna degli altri contendenti, ma questo è solo il mio parere. L’unico che ha fatto un certo di tipo di lavoro è stato Ancisi, che ha ottenuto un risultato secondo me sorprendente. Credo che con Donati in ogni caso – come con tutti gli altri – ci sarà la possibilità di dialogare e collaborare in Consiglio comunale. Per esempio, non ho nulla da spartire sul piano dei valori con Fratelli d’Italia ma sono convinto che non Ferrero sia possibile un dialogo costruttivo in Consiglio.”

A proposito di campagna elettorale, a me ha colpito molto la narrazione pre-voto dell’opposizione, che parlava di forese abbandonato e allo sbando. Poi dal voto esce che Michele de Pascale stravince ovunque. Mi è parsa una narrazione fantasiosa e sconnessa con la realtà.

“Sì. È il segnale che manda chi non conosce la realtà del nostro territorio. Non capiscono che chi critica non lo fa per opporsi o contrapporsi a noi, ma per spronarci a fare di più. Anche io in campagna elettorale ho ricevuto come altri candidati critiche e segnalazioni di cose che non andavano, ma io non ho mai inteso che quello fosse un giudizio liquidatorio sul governo locale, della serie tutto va a rotoli, ci avete abbandonati. Sapevo invece che era lo stimolo che dal basso arrivava per risolvere quel problema o quell’altro, perché da noi la gente è abituata così, non solo a lamentarsi ma a cercare soluzioni. E i nostri cittadini sono abituati a standard elevati di prestazioni. Chi ha pensato solo a descrivere un forese allo sbando ha completamente sbagliato la narrazione.”

Quanto crede abbia pesato la pandemia nel giudizio delle persone, anche se in campagna elettorale questo tema è rimasto sotto traccia?

“Penso abbia avuto un certo peso. Il giudizio che la gente esprimeva sull’operato mio e della mia amministrazione durante la pandemia è stato largamente positivo, ed era un giudizio che andava oltre la mia parte politica. I ravennati hanno pensato che abbiamo fatto le cose perbene, le cose giuste, durante la crisi sanitaria. E forse diversi elettori di centrodestra piuttosto che votare contro di me domenica e lunedì non sono andati a votare. Preferivano che io restassi al mio posto e hanno optato per l’astensione.”

Quali sono i tempi della sua nuova Giunta?

“Qualche giorno. Un risultato così ampio mi carica di responsabilità e richiede di mettersi subito al lavoro.”

Ancarani chiede che il primo Consiglio comunale sia in presenza. È d’accordo?

“Assolutamente sì.”

L’analisi del voto del sindaco Michele de Pascale

Ieri sera sono stato travolto dalle emozioni per un risultato che con grande sincerità è andato oltre le nostre aspettative, che ha premiato il lavoro di cinque anni e anche una campagna elettorale condotta con serietà, contenuti, proposte concrete e progetti di visione. Ho scelto di condurre una campagna elettorale “a modo mio”.

“A modo mio” perché abbiamo sempre percorso la strada dell’unione, della condivisione e della partecipazione. “A modo mio” perché abbiamo dato la priorità alle proposte, ai progetti e alle visioni per il futuro della città, anziché essere proiettati solo alla celebrazione di quanto già fatto o già ottenuto.

“A modo mio” perché non abbiamo mai negato i problemi, ma li abbiamo sempre riconosciuti spiegando come intendevamo affrontarli e risolverli.

E infine “a modo mio” perché non abbiamo mai attaccato o offeso nessun altro candidato.

Forse nel manuale del candidato elettorale vincente è previsto di offendere, mentire, negare i problemi anche quando sono evidenti. Ma questa non è mai stata né mai sarà la mia cifra. Oggi sono due volte felice perché è evidente che i ravennati e le ravennati mi hanno votato anche per il mio modo di essere.

Al di là della percentuale oggettivamente elevata, ma che comunque è sempre influenzata anche dagli andamenti dell’affluenza, cinque anni fa sia al primo che al secondo turno ottenni 34 mila voti; dopo cinque anni di lavoro e una pandemia durissima mi sono attestato su 39 mila voti, 5 mila voti in più con calo di affluenza, un dato che per me parla più di tutti.

Il centrosinistra avrà una maggioranza consiliare con 22 consiglieri sui 32, invece dei 20 della passata consiliatura. Questo però non ci impedirà di ricercare un dialogo costante e proficuo con tutte le forze di minoranza.

Il centrosinistra avanza di tredici punti rispetto alle scorse amministrative e di sette punti rispetto alle elezioni regionali.

Emerge un risultato assolutamente positivo di tutte le liste, con traguardi personali molto importanti. Ringrazio di cuore ad uno ad uno tutti i candidati e le candidate al consiglio comunale per l’apporto e l’impegno positivo e assolutamente unico che hanno dato.

Naturalmente con il massimo rispetto per tutti gli avversari e per i cittadini e le cittadine che li hanno legittimamente votati, è comunque evidente che è apparsa assolutamente non credibile una descrizione della città come ferma, allo sbando, priva di progetti ambiziosi, incapace di fronteggiare le difficoltà; perciò mi auguro che nel dibattito della prossima legislatura sparisca questo approccio totalmente privo di fondamento e che ci si concentri sulle proposte e sui progetti. Per quanto mi riguarda assicuro come sempre la totale assenza di pregiudizio nel valutare le proposte a prescindere da dove proverranno.