Ravenna, Michele de Pascale stravince ovunque. Il forese non tradisce il centrosinistra che si prende anche il mare

Il voto generale lo abbiamo già ampiamente illustrato e commentato. Ma come sono andate le cose nelle varie circoscrizioni? Molti si erano avventurati in analisi pre-elettorali parlando di forese decisivo nel voto. Forse erano mal indirizzati dalla propaganda delle minoranze, che scommettevano sul fatto che il forese avrebbe tradito de Pascale e il centrosinistra, che lì il Sindaco uscente avrebbe perso le elezioni, che quello era il ventre molle della maggioranza perché le campagne e le frazioni sarebbero state trascurate, abbandonate, lasciate cadere a pezzi per anni. Tutte chiacchiere. Perché alla fine Michele de Pascale ha stravinto ovunque, anche dove nel 2016 aveva perso. Ha stravinto in città dove viaggia dal 57% della Circoscrizione Prima al 61% della Terza. Ha stravinto nel forese, dove passa dal 55% di Roncalceci al 57% di Sant’Alberto per raggiungere la vetta del 67,5% di Castiglione di Ravenna. E vince anche nella zona del mare dove aveva perso nel 2016. Tutta la narrazione sul forese e sul mare si è dimostrata nelle urne fallace o non congruente con l’opinione degli elettori. Così come la campagna elettorale che molti dell’opposizione hanno fatto soprattutto nelle zone del forese, presentandole come zone abbandonate da dio e da chi governa la città. Evidentemente gli elettori la pensano diversamente.

Ravenna Città – Circoscrizione Prima

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 57,34% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 23,81%. Quella di Alvaro Ancisi il 5,69%. Quella di Veronica Verlicchi il 3,09%. Alberto Ancarani ha preso il 4,20%. Il 3,07% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Ravenna Città – Circoscrizione Seconda

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 60,96% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 21,95%. Quella di Alvaro Ancisi il 5,11%. Quella di Veronica Verlicchi il 3,28%. Alberto Ancarani ha preso il 2,79%. Il 2,68% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Ravenna Città – Circoscrizione Terza

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 59,77% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 21,68%. Quella di Alvaro Ancisi il 5,56%. Quella di Veronica Verlicchi il 3,54%. Alberto Ancarani ha preso il 3,54%. Il 2,82% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Zona di Castiglione di Ravenna

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 67,48% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 20,67%. Quella di Alvaro Ancisi il 2,17%. Quella di Veronica Verlicchi il 2,97%. Alberto Ancarani ha preso il 2,01%. Il 2,17% è andato ai 3V di Emanuele Panizza.

Zona di San Pietro in Vincoli

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 63,31% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 17,68%. Quella di Alvaro Ancisi il 3,07%. Quella di Veronica Verlicchi l’8,06%. Alberto Ancarani ha preso il 2,43%. Il 3,19% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Zona di Roncalceci

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 55,22% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 22,06%. Quella di Alvaro Ancisi il 4,26%. Quella di Veronica Verlicchi il 4,04%. Alberto Ancarani ha preso il 5,59%. Il 3,68% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Zona del Mare

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 53,01% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 27,77%. Quella di Alvaro Ancisi il 5,86%. Quella di Veronica Verlicchi il 4,00%. Alberto Ancarani ha preso il 3,62%. Il 3,02% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Zona di Sant’Alberto

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 57,64% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 23,19%. Quella di Alvaro Ancisi il 4,85%. Quella di Veronica Verlicchi il 5,93%. Alberto Ancarani ha preso il 3,42%. Il 2,76% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Zona di Mezzano

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 64,01% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 18,50%. Quella di Alvaro Ancisi il 4,66%. Quella di Veronica Verlicchi il 5,23%. Alberto Ancarani ha preso l’1,81%. Il 2,75% va ai 3V di Emanuele Panizza.

Zona di Piangipane

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto il 59,14% dei voti. La coalizione di Filippo Donati il 22,83%. Quella di Alvaro Ancisi il 3,75%. Quella di Veronica Verlicchi il 4,45%. Alberto Ancarani ha preso il 3,11%. Il 3,15% va ai 3V di Emanuele Panizza.