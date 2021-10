Michele de Pascale è stato rieletto Sindaco di Ravenna con 39.030 voti pari al 59,47%. La sua coalizione ottiene 22 seggi. Rispetto al primo turno delle elezioni amministrative precedenti de Pascale ottiene circa 5 mila voti in più (furono 34.078 voti pari al 46,50%). Quindi l’astensione non ha penalizzato lo schieramento di centrosinistra.

Il suo avversario principale Filippo Donati ha ottenuto 14.742 voti e il 22,46%. La sua coalizione ottiene 6 seggi più il seggio dello stesso Donati. Cinque anni fa la coalizione di Alberghini con Forza Italia e Lista per Ravenna oltre a Lega e Fratelli d’Italia ottenne al primo turno quasi 6 mila voti in più e il 27,87%.

Al terzo posto si è piazzato Alvaro Ancisi che ottiene 3.300 voti e il 5,03%. Ancisi è eletto in Consiglio comunale. Cinque anni fa Ancisi si presentò in coalizione e la sua lista ottenne 4.526 voti e il 6,35%.

Al quarto posto abbiamo Veronica Verlicchi che ottiene 2.536 voti e il 3,86%. Verlicchi è eletta in Consiglio comunale. Nel 2016 la sola lista di Maurizio Bucci (La Pigna) ottenne 1.300 voti in più e il 5,34%.

Al quinto posto si è piazzato Alberto Ancarani che ottiene 2.167 voti e il 3,30%. Anche Ancarani è eletto in Consiglio comunale. Nel 2016 Forza Italia era in coalizione con Alberghini ed ottenne 3.549 voti pari al 4,98%.

Si può quindi dire che la scelta del centrodestra di andare diviso al voto ha penalizzato fortemente quest’area e indotto molti elettori di centrodestra o moderati ad astenersi.

Via via tutti gli altri candidati, nessuno dei quali viene eletto in Consiglio comunale.

Per de Pascale, l’affermazione della sua coalizione – “ad li dà delle aspettative” – è un premio al lavoro svolto nei 5 anni precedenti e alla serietà della proposta presentata ai ravennati. Il candidato del centrosinistra ha sottolineato che l’astensione è stata alta ma ha penalizzato soprattutto il centrodestra, che “ha raccontato agli elettori una versione di Ravenna non corrispondente alla realtà”, si è presentato diviso e con una proposta che gli “elettori non hanno giudicato all’altezza”.

Il dato dell’affluenza e dell’astensione è rilevante: dei 124.763 cittadini aventi diritto ha votato appena il 54,08% (pari a 67.472 elettori), con un calo di oltre 7 punti rispetto al primo turno del 2016 quando la percentuale fu del 61,28. I voti validi sono stati 62.600.

IL VOTO DELLE SINGOLE LISTE

La coalizione di Michele de Pascale ha ottenuto 39.030 voti (59,47%), così distribuiti fra le 8 liste:

Partito Democratico: 22.740 voti (36,33%). Nel 2016 i voti furono 25.031 (35,14%)

22.740 voti (36,33%). Nel 2016 i voti furono 25.031 (35,14%) Lista de Pascale Sindaco: 3.690 voti (5,89%)

3.690 voti (5,89%) Ravenna Coraggiosa: 3.360 voti (5,37%)

3.360 voti (5,37%) Partito Repubblicano: 3.250 voti (5,19%). Nel 2016 i voti furono 3.154 (4,43%)

3.250 voti (5,19%). Nel 2016 i voti furono 3.154 (4,43%) Movimento 5 Stelle: 2.443 voti (3,90%)

2.443 voti (3,90%) Ravenna in Campo: 1.226 voti (1,96%)

1.226 voti (1,96%) Ambiente e Territorio con Maiolini: 667 voti (1,07)

667 voti (1,07) Voci Protagoniste: 387 voti (0,62%)

La coalizione di Filippo Donati ha ottenuto 14.742 voti (22,46%), così distribuiti fra le 3 liste:

Fratelli d’Italia: 5.589 voti (8,93%). Nel 2016 i voti furono 1.205 (1,69%)

5.589 voti (8,93%). Nel 2016 i voti furono 1.205 (1,69%) Lega: 5.238 voti (8,37%). Nel 2016 i voti furono 10.566 (14.83%)

5.238 voti (8,37%). Nel 2016 i voti furono 10.566 (14.83%) Viva Ravenna: 2.804 voti (4,48%)

La coalizione di Alvaro Ancisi ha ottenuto 3.300 voti (5,03%), così distribuiti fra le 6 liste:

Lista per Ravenna: 2.076 voti (3,32%). Nel 2016 ottenne 4.526 voti (6,35%)

2.076 voti (3,32%). Nel 2016 ottenne 4.526 voti (6,35%) Amici Animali: 426 voti (0,68%)

426 voti (0,68%) Ravenna per i Pensionati: 173 voti (0,28%)

173 voti (0,28%) Lista del Mare: 167 voti (0,27%)

167 voti (0,27%) Il Popolo della Famiglia: 166 voti (0,27%)

166 voti (0,27%) Rinascimento per Ravenna: 137 voti (0,22%)

La coalizione di Veronica Verlicchi ha ottenuto 2.536 voti (3,86%), così distribuiti fra le 5 liste:

La Pigna: 1.210 voti (1,93%). Nel 2016 ottenne 3.804 voti (5,34%)

1.210 voti (1,93%). Nel 2016 ottenne 3.804 voti (5,34%) Forese in Comune: 365 voti (0,58%)

365 voti (0,58%) Italexit: 325 voti (0,52%)

325 voti (0,52%) Ravenna s’é desta: 218 voti (0,35%)

218 voti (0,35%) Noi per i Lidi: 191 voti (0,31%)

La coalizione di Alberto Ancarani ha ottenuto 2.167 voti (3,30%), così distribuiti fra le 2 liste:

Forza Italia: 1.634 voti (2,61%). Nel 2016 ottenne 3.549 voti (4,98%)

1.634 voti (2,61%). Nel 2016 ottenne 3.549 voti (4,98%) PrimaveRA Ravenna: 381 voti (0,61%)

La lista 3V con Emanuele Panizza ha ottenuto 1.848 voti (2,95%).

La lista Comunisti Uniti con Alessandro Bongarzone ha ottenuto 547 voti (0,87%).

La lista Potere al Popolo con Gianfranco Santini ha ottenuto 462 voti (0,74%).

La lista Partito Comunista con Lorenzo Ferri ha ottenuto 411 voti (0,66%).

La lista Alleanza di Centro con Mauro Bertolino ha ottenuto 323 voti (0,52%).

La lista Riconquistare l’Italia con Matteo Rossini ha ottenuto 146 voti (0,23%).

IL COMMENTO

Per quanto riguarda le coalizioni abbiamo già detto. L’astensione ha penalizzato l’area di centrodestra e moderata: le divisioni e le proposte messe in campo l’hanno resa meno credibile e appetibile sul piano elettorale, per cui molti cittadini di quell’area sono rimasti a casa.

Per quanto riguarda il voto dei partiti e delle liste si registra il successo del PD, che ottiene un 36,3% dei voti, malgrado la presenza della lista de Pascale che a sua volta ottiene quasi il 6%, un buon risultato. Nell’ambito del centrosinistra successo di Ravenna Coraggiosa e del PRI, entrambe le formazioni superano il 5%, e per 110 voti Coraggiosa è davanti all’Edera.

In flessione il M5S: ovviamente rispetto a CambieRà di 5 anni fa, ma il paragone non è del tutto corretto rispetto, la flessione è enorme, mentre è più contenuta rispetto alle regionali di 20 mesi fa, considerando l’1% di Maiolini.

Non bene la lista civica di Fagnani (Ravenna in Campo) che faceva riferimento a Italia Viva di Renzi, che non raggiunge il 2%.

Nel centrodestra c’è la disfatta vera e propria della Lega che si ferma poco sopra l’8% e viene superata anche da Fratelli d’Italia. La Lega perde 21 punti sul 202o e 6,5 punti sul 2014, dimezzando i voti.

Fratelli d’Italia ha un buon risultato in linea con le regionali del 2020 e molto sopra le comunali del 2016, diventando il primo partito della destra a Ravenna.

Discreto il risultato della lista di Donati che conquista quasi il 4,5% dei voti.

Per quanto riguarda gli altri candidati, è grande il capitombolo di Veronica Verlicchi che dopo 5 anni di fuoco e fiamme in Consiglio comunale non è riuscita a tenersi i voti che Maurizio Bucci conquistò nel 2016 (La Pigna ebbe il 5,3%, ora con 5 liste Verlicchi è sotto il 4% e la perdita secca è di 1.300 voti, un voto su tre di Bucci ha preso il volo).

In declino Alvaro Ancisi che pure aveva messo in campo 6 liste ma raccoglie solo poco più del 5%. Il combattivo Alberto Ancarani si attesta poco sopra il 3%, mentre va meglio del previsto Emanuele Panizza dei 3V che sfiora il 3%.

I PERCHÈ DI UNA VITTORIA E DIVERSE SCONFITTE

Il risultato è molto netto e non è nemmeno troppo complicato da spiegare. Il centrodestra e il fronte moderato nel loro complesso si sono presentati divisi al voto e non hanno saputo convincere gli elettori della bontà e della forza della loro proposta. Anche perché le divisioni, appunto, non hanno fatto capire agli elettori di quell’area che c’era in campo un’alternativa credibile a Michele de Pascale e al centrosinistra. La maggioranza si è presentata con uno schieramento unito e compatto, dietro il suo leader naturale de Pascale. È apparsa quella forza tranquilla di cui abbiamo parlato in campagna elettorale. In grado di rassicurare la propria base di elettori, infondere loro fiducia e portarli a quella vittoria che si è rivelata un trionfo.

La teoria che aveva sfoderato Filippo Donati – non sappiamo quanto ci credesse seriamente – ed era stata accarezzata da altri dello stesso schieramento, ovvero quella di marciare divisi al primo turno per colpire uniti al secondo si è rivelata completamente fallace. Perché non faceva i conti con la confusione e lo scoramento che al primo turno ha mortificato l’elettorato di centrodestra. Non a caso, l’astensionismo ha penalizzato proprio lo schieramento che si opponeva a de Pascale. Semplicemente molti non hanno creduto all’alternativa e sono rimasti a casa.

In definitiva la platea di candidati di centrodestra era troppo numerosa, sgomitante e a tratti imbarazzante per diventare credibile sia separatamente che nell’insieme. La personalità chiaramente più accreditata – come noi abbiamo sostenuto fin dall’inizio e a ragione – era Filippo Donati, che la sua parte l’ha fatta (da civico prestato alla politica, come dimostra la sua lista) ma si è trovato imbrigliato sia nelle divisioni di tutta l’area, sia nelle debolezze della forza politica che in teoria avrebbe dovuto trainarlo e portarlo al ballottaggio: la Lega.

Il partito di Salvini è il vero perdente di queste elezioni. Arretra di oltre 20 punti sulle regionali di 20 mesi fa, di oltre 6 punti sulle comunali di 5 anni fa e si fa superare da Fratelli d’Italia, che invece ha tenuto le posizioni. Una Lega che sconta evidentemente sia le contraddizioni e la debolezza attuale della sua leadership nazionale, sia la modestia del personale politico locale, dove s’è fatto vedere con alcune iniziative alquanto discutibili solo il discusso Rolando.

Della Pigna e della Verlicchi abbiamo già detto. Le ambizioni di grandeur di questa lista sono definitivamente tramontate fra urla, contumelie, duelli da farsa e pochezza politica e culturale. Il patrimonio lasciato in eredità da Maurizio Bucci è stato dilapidato.

Più interessante è il declino di un cavallo di razza della politica locale: Alvaro Ancisi. Con le sei liste messe in piedi Ancisi sognava di tornare ai fasti del 2011 quando ottenne un risultato a due cifre, ma i tempi sono cambiati. E così mentre 5 anni fa era il king maker di Alberghini insieme a Pini e quasi sfiorava il colpaccio, stavolta deve accontentarsi di un modesto 5% e del seggio eterno a Palazzo Merlato. Probabilmente è anche un momento di crisi del civismo puro, di chi compete senza orizzonti e appoggi nazionali, misurandosi solo sulle cose locali. Forse è un modello che funziona nei piccoli centri, ma in una città ambiziosa e orgogliosa di sé come Ravenna ha fatto il suo tempo.

Alberto Ancarani si è battuto come un leone, ma ha sofferto il declino del partito fondato da Silvio Berlusconi e anche lui, Ancarani, da grande forse dovrà decidersi a fare scelte che lo porteranno da qualche altra parte, se Forza Italia è priva di prospettive.

Nulla da dire sulle tre liste comuniste. È andata esattamente come avevamo pronosticato. Mentre invece sull’onda di un certo movimento no vax è andata meglio del previsto per la lista 3V e per Emanuele Panizza.