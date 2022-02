FEM NEWS – LA FINESTRA FEMMINISTA / Destini strabici e divergenti di donne in lotta per la vita e il futuro, fra Oriente e Occidente, dall’Afghanistan al Cile

Per Nolite la cosa difficile è imparare a guardare il mondo con occhi strabici e allo stesso tempo riuscire a guardare dritto davanti a sé. Servono occhi da camaleonte. L’occhio destro guarda verso oriente e vede, impotente, il dramma della vita delle donne afghane che stanno faticosamente cercando di sopravvivere. In questi primi 6 mesi di governo dei talebani, le donne afghane hanno visto restringersi, di giorno in giorno, quelle limitate libertà e autonomie che faticosamente si erano conquistate. Ora alle donne è vietato lavorare, studiare, andare a scuola, allontanarsi oltre 72 chilometri dalla propria residenza (se non accompagnate da un parente maschio), fare sport, ascoltare musica, andare all’hammam e ai bagni pubblici, unica possibilità per molte di lavarsi, o almeno di lavarsi al caldo, nel freddissimo inverno afghano. E perché non si creino ambiguità di sorta, il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio ha ordinato ai negozianti di tagliare le teste ai manichini femminili.

Non solo. Molti condannati per reati sessuali sono stati scarcerati e nello stesso momento, come fosse una conseguenza, sono stati chiusi e smantellati i luoghi di rifugio e le reti di sostegno per le donne vittime di violenze. In alcuni casi i rifugi sono stati razziati e occupati dai talebani. Messaggi tanto chiari quanto inquietanti. Eppure dal 17 agosto le donne afghane non hanno mai smesso di protestare e lottare per il rispetto dei loro diritti, sono la resistenza e la maggiore forza di opposizione democratica del paese. Si danno appuntamento davanti all’università di Kabul, perché quello è il luogo dove vogliono stare, e chiedono giustizia e uguaglianza, dicono che i diritti delle donne sono diritti umani internazionali e in quanto tali vanno garantiti. Sanno di essere, probabilmente, la sola e unica via di uscita e di salvezza per un paese che sta collassando sotto il peso della peggiore crisi economica e umanitaria mai vista prima.

Per tutta risposta, i talebani, il cui obiettivo è costruire un mondo di maschi depurato dall’empietà, dal pericolo e dalla tentazione che le donne rappresentano, spruzzano loro spray al peperoncino, lo stesso che in occidente le ragazze tengono in borsa nell’eventualità che abbiano bisogno di difendersi da possibili aggressioni maschili. Talvolta sparano e, nella peggiore delle ipotesi, si presentano a casa, sfondano la porta, portano via con la violenza le ragazze che hanno osato stare nello spazio pubblico sfidando divieti e imposizioni. L’ultima volta, o almeno l’ultima di cui siamo a conoscenza, è toccato a Tamana Zaryab Paryani e a Parwana Ibrahim Khel, studentesse e attiviste, arrestate e, di fatto, scomparse. Oltre alla doverosa denuncia e indignazione, se proviamo a immaginarci davvero in quella situazione, operazione forse impossibile, la domanda che rimane è: cosa resta di una vita così? Di una vita così, a una donna, non resta che vendere i figli più piccoli nella speranza di garantire la sopravvivenza a quelli più grandi. Non resta che riesumare l’antica tradizione della Bacha Posh per cui le bambine vengono trasformate in maschi garantendo così loro una maggiore libertà e alle famiglie una piccola fonte di sussistenza. Uno stato di non esistenza garantito dalle sole funzioni di schiavitù e riproduzione.