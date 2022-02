FEM NEWS – LA FINESTRA FEMMINISTA / Disuguaglianza, virus inguaribile che la pandemia ha peggiorato. E nel PNRR gli interventi mirati alle donne sono solo l’1,6% del totale

Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, mentre 163 milioni di persone sono cadute in povertà. Mentre ogni 26 ore una persona supera il miliardo di patrimonio, ogni 4 secondi una persona muore per mancanza di accesso alle cure, per gli impatti della crisi climatica, per fame, per violenza di genere. Uno diviene ricco, mentre 23.400 persone muoiono.

È in sintesi il quadro che esce dal Rapporto “La pandemia della disuguaglianza” pubblicato in gennaio in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos. “Siamo stati colpiti dalla pandemia come da una calamità, ma non tutti allo stesso modo. È stato come se, di fronte a una tempesta, in pochi si trovassero su uno yacht, gli altri su una zattera”, commenta Elisa Bacciotti, responsabile di Oxfam Italia. Nolite scopre con rabbia e sconforto come la pandemia abbia aumentato la povertà e le disuguaglianze nel mondo e nel nostro paese e come le donne siano le più colpite.

Le donne (manco a dirlo) hanno subito l’impatto economico della pandemia più duro, con rinuncia e/o perdita di lavoro, di reddito, aumento significativo del lavoro di cura non retribuito e aumento della violenza domestica. E così se prima della pandemia si ipotizzava un tempo di 99 anni per raggiungere la parità di genere nel lavoro e nel reddito, ora ne occorreranno 135.

PANDEMIA: L’OCCUPAZIONE FEMMINILE IN ITALIA È SCESA SOTTO IL 50%

Sappiamo che le donne hanno perso maggiormente il lavoro perché impiegate in prevalenza nei settori più colpiti dalla pandemia (commercio, sociale, ristorazione, turismo) e perché sono quelle che lavorano con contratti a termine e non hanno quindi potuto beneficiare del blocco dei licenziamenti. Il risultato è che l’occupazione femminile in Italia è di nuovo scesa sotto il 50%, mentre la media europea si attesta al 62,7%. Inoltre è cresciuto il part time involontario delle donne che è arrivato al 61,2% contro il 21,6% medio delle donne europee.

Un quadro drammatico confermato dal Bilancio di genere 2021 presentato in Parlamento pochi giorni fa dalla sottosegretaria al Ministero Economia e finanza Maria Cecilia Guerra. “Siamo rovinosamente scivolati indietro – commenta Guerra – Siamo davanti ad una discriminazione nella discriminazione: l’aggravarsi della situazione delle madri, soprattutto quelle più giovani, a dimostrazione che, al di là della retorica sulla maternità, nel nostro paese figli e lavoro continuano a essere largamente inconciliabili”.

A conferma della mancata condivisione dei carichi familiari all’interno delle mura domestiche ci sono anche i dati Inps sui beneficiari dei congedi Covid: i 300 mila minori interessati sono stati presi in carico per il 79% dalle madri e per il 21% dai padri. Qualche timido segnale positivo arriva dai congedi parentali: la percentuale dei padri beneficiari, nel periodo 2011-2020, è cresciuta dal 10,8 al 22,3 per cento, ma si tratta comunque di un dato che non racconta nulla dei comportamenti.

PNRR: UN ALTRO PIANO CHE DIMENTICA LE DONNE?

Sentiamo dire da ogni parte che tutto, o molto, si sistemerà con l’arrivo dei fondi del PNRR. Ma cosa prevede il PNRR per la riduzione del divario di genere? Da quel che ne sappiamo ben poco e quel poco non è rassicurante.