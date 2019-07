Raccolta differenziata in alcuni stabilimenti balneari: una presa in giro per turisti e villeggianti!

Sono cliente in un bagno di Lido Adriano dove, come in tutti i bagni della riviera romagnola, sono installati, in spiaggia, i 4 bidoncini colorati per la raccolta differenziata dei rifiuti. Mi ha incuriosito il fatto che un addetto spiaggia, raccogliendo i quattro sacchi dei rifiuti differenziati li caricasse tutti insieme, con altri sacchi, in un bel carrello “Lidl”.

Mi son chiesto come facesse poi a riconoscere i rifiuti per metterli nelle apposite campane ubicate all’interno del parcheggio dello stabilimento. Sorpresa! I sacchi non sono stati svuotati negli appositi cassonetti ma portati al cassonetto indifferenziato ubicato sulla strada in viale Petrarca.

Ora, visti gli sforzi di alcuni turisti, anche stranieri, nel collocare in maniera corretta il rifiuto, mi chiedo come mai tanta superficialità, menefreghismo nei confronti dell’ambiente e dei turisti/villeggianti/cittadini che vengono continuamente sensibilizzati sulla raccolta differenziata, dove Ravenna è vero che non eccelle e che deve migliorare, ma che comunque è sempre all’avanguardia come tutta la nostra Emilia-Romagna?

La raccolta differenziata in spiaggia è uno dei requisiti per l’ottenimento della “Bandiera Blu” dei nostri lidi….mi auguro che siano pochi i bagni che adottano questo sistema e spero di non vedere mai il bagnino redarguire un cliente perchè ha collocato un rifiuto nel bidoncino errato! Grazie.

Giorgio