La città che non ci piace: era proprio necessario farli tutti in una volta questi lavori?

Volevo fare un applauso all’assessore ai lavori pubblici del nostro Comune: girare a Ravenna in questo periodo è terrificante. Ponte mobile a senso unico, traffico pesante deviato su via Trieste, darsena con lavori, Candiano per un tratto a una corsia per lavori, via Sant’Alberto ad una corsia per lavori, e questa mattina anche la rotonda per le Bassette. Caro assessore ma lo sa che anche se è agosto la gente va a lavorare ugualmente, il traffico è esorbitante e la città congestionata? Era proprio necessario farli tutti in una volta questi lavori?

Lettera firmata