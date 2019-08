La città che non ci piace. La ciclabile che costeggia la Baiona è ostruita da due alberi: toglieteli!

Oggi ho percorso in bici la ciclabile che costeggia la Baiona. Non è percorribile in quanto ostruita da due alberi tipo olivella, che impediscono il passaggio. Quando si sono rovesciati gli alberi si è proceduto a tagliare la chioma che ostruiva il traffico alle auto, ma poi non si è fatto altro. Ma esiste un responsabile della mancata manutenzione? Si provveda!

Marcello