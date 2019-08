Savio di Ravenna: strada cede per buca scavata dall’acqua, danneggiata auto di un turista. Tardivo intervento di Hera

Buongiorno, in tre anni in via Faenza, a Savio di Ravenna, Hera ha fatto dei lavori di manutenzione estivi, per tamponare queste rotture. All’inizio di via Faenza tre/quattro volte in due anni.

Chiesi ai tecnici a cosa era dovuto e mi risposero all’eccessiva pressione dell’acqua dovuta alla forte domanda estiva. Infatti in inverno non ci sono mai stati problemi. Quest’anno la rottura si è spostata più vicino al mare, ieri è stata la terza volta durante questa estate.

La volta precedente intervennero di notte grazie alla sensibilità del responsabile di Ravenna, che verifico la presenza di un buco nel terreno scavato dall’acqua e la pericolosità che poteva rappresentare per gli utenti. Ieri il tardivo intervento ha riaperto quel buco, e l’auto di un turista ci è finita dentro con conseguenti danni e richiesta di risarcimento che farà probabilmente al comune.

Purtroppo c’è bisogno di una manutenzione un po’ più seria di una toppa.



Mattia