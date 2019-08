Moto ‘incivili’ a Ravenna: in troppi su strisce pedonali e marciapiedi

Giro spesso in bicicletta per Ravenna e quasi quotidianamente mi imbatto in scene come quella in foto. Ravenna ha una viabilità discutibile in certe zone, lo capisco, però è davvero brutto e incivile vedere motori, anche grossi, sulle strisce pedonali e sui marciapiedi. Poi se provi a far notare che dovrebbero stare in strada invece di scusarsi e proseguire rispondono con arroganza. I problemi della vita sono ben altri, intendiamoci, ma la civiltà e il benessere passano anche da questi dettagli. Pensate che su quelle strisce potrebbe esserci vostro figlio o vostro nipote.

Pierpaolo