La città che non ci piace: piove e le strade diventano uno schifo

Capisco che la natura si stia ribellando, c’è il riscaldamento globale, ecc… ma forse qualcosa l’uomo può fare. In questi giorni di pioggia le strade di Ravenna sono letteralmente uno schifo. Forse è il caso di pulire le fognature, no? L’acqua non riesce a defluire perché forse sono otturati i tombini, no? E come sempre in queste circostanze Madonna dell’Albero ancora una volta è abbandonata a se stessa. Questa la situazione di stamattina… vogliamo far qualcosa? O vogliamo solo aumentare le tasse e fare multe?

Francesca