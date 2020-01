Cinema Jolly, applauso per il gestore: una bella sorpresa per i ‘nostalgici’ delle buone maniere

Al cinema Jolly di san Rocco, in centro a Ravenna, sta avvenendo una cosa decisamente positiva: prima della proiezione, il “gestore” ha detto qualche parola: “siete pregati di non parlare, di spegnere i telefonini per non disturbare lo spettatore e la proiezione”, ed è partito l’applauso! Poi abbiamo visto un film di qualità, senza pubblicità, senza intervallo. Non si mangiano popcorn e “schifezze varie” e, quando si esce, i vestiti non puzzano di fritto come succede altrove – provare per credere. Insomma, sembra essere tornati indietro nel tempo. Incredibile ma vero!

Orano