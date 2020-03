Diga foranea sud di Marina di Ravenna affollata di gente, a dispetto delle regole anti Coronavirus

Nel pomeriggio di domenica 8 marzo, la diga foranea sud di Marina di Ravenna si presentava così: affollata di persone in passeggiata, a dispetto di quanto disposto dal Dpcm dell’8 marzo per contrastare e contenere i contagi da Coronavirus e cioè: evitare gli spostamenti, gli assembramenti e i contatti sociali tra le persone. La foto in questione, infatti, pubblicata da un utente su Facebook, ritrae una folla di persone che passeggiano a stretto contatto, non rispettando tra loro il metro di distanza indicato dal decreto. A conferma dell’affollamento registrato ieri a Marina di Ravenna, anche le lunghe code che si sono registrate nel tardo pomeriggio, nella strada di ritorno dalla località balneare verso Ravenna. Evidentemente, molti Ravennati non hanno capito che questa cosa non si deve fare. L’emergenza Coronavirus è una cosa seria, da prendere seriamente. Bisogna imparare a rispettare le regole – in questa fase di emergenza – per la salute pubblica.



Foto pubblicata su Facebook

La Redazione