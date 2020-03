La città che non ci piace. Coronavirus, assembramento e folla all’ingresso CMP di Ravenna

“Ingresso al CMP di Ravenna questa mattina: tutti bravi e composti… fino al fischio di inizio! Ma perché? Perché?” Queste le parole di un utente pubblicate insieme alle foto sul gruppo Facebook “Sei di Ravenna se…2.0”. Evidentemente non è ancora nella percezione e nella consapevolezza di tutti i ravennati l’importanza di rispettare le misure restrittive messe in atto dal Governo e della Regione E-R in questi ultimi giorni per contrastare la diffusione e il contagio da Covid-19. In questo caso specifico la regola è di mantenere almeno un metro di distanza da una persona ad un’altra ed evitare l’affollamento e l’assembramento. Non è difficile da capire. Dai, ce la possiamo fare!



Prima e dopo

La Redazione