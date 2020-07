La città che non ci piace: il ripristino del manto stradale e dei marciapiedi fatto con i piedi

Volevo denunciare (a dir poco) i vergognosi lavori di ripristino del manto stradale e dei marciapiedi sparsi per tutta la città, dopo i lavori di posa della fibra ottica. I ripristini come si evince dalle foto sono stati eseguiti con cemento anziché asfalto, in tante zone di Ravenna, ed è stato anche applicato male o con avvalli oppure in eccesso. Detto questo mi chiedo, ma chi ha autorizzato il lavoro spendendo danaro pubblico ha anche autorizzato l’impresa che lasciasse uno schifo così in giro per la città? I supervisori dei lavori pubblici dov’erano? Com’è possibile accettare a fine lavori uno schifo simile in tutta la città?

Lettera firmata