Ieri sera ho visto la nuova passerella in legno in Darsena di città: è molto bella. Vi mando qualche foto. L’ho voluta vedere di persona perché ho letto pareri contrastanti e allora volevo farmene un’idea mia. Dopo averla vista non capisco le critiche e le stroncature. Quando si fa qualcosa di bello per Ravenna bisognerebbe tutti gioirne. Aspetto con ansia che la passerella sia completata.

Pietro