La città che non ci piace: in fila per ore davanti alle Poste centrali

Le Poste centrali di Ravenna, in Piazza Garibaldi, lasciano in fila gli utenti per un paio d’ore! Si capisce di dover aspettare fuori in fila, per il Covid, ma per così tanto tempo non va bene. Infatti, all’interno dell’Ufficio, tutto procede con grandissimo rilento: sono aperti soltanto 3 sportelli su un totale di 17 attrezzati. La situazione è insostenibile per la nostra città!

B. R. – Ravenna