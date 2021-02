La città che ci piace. “Grazie ai sanitari dell’ospedale di Ravenna che lottano per la salute dei nostri malati”

Vorrei ringraziare pubblicamente tutto il personale del nostro S. Maria delle Croci di Ravenna ed in particolare le dott. sse Bosi e Del Toro per la grande professionalità e disponibilità dimostrata.

Nei giorni scorsi, infatti, mio babbo è stato ricoverato in gravissime condizioni, ma i medici e gli infermieri si sono adoperati al massimo delle loro possibilità per tentare il tutto per tutto.

Non so davvero descrivere la gentilezza, l’impegno ma soprattutto la grande umanità dimostrata nei nostri confronti, in un momento tanto drammatico come quello.

Purtroppo, il mio babbo non ce l’ha fatta, ma sono sicura che è stato fatto tutto il possibile ed ha avuto tutte le cure e le attenzioni necessarie.

Per questo motivo vorrei dire GRAZIE di cuore a TUTTI VOI, che non vi siete mai arresi e che col Vostro lavoro ci fate capire che in Italia qualcosa che funziona esiste ancora!

Roberta Lucchi