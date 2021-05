La città che non ci piace: le mascherine abbandonate lungo l’argine del Montone dove vanno a finire?

Questo è l’avvilente bottino raccolto da un lettore passeggiando sull’argine sinistro del fiume Montone. La passeggiata dovrebbe rappresentare un momento per godere della natura e invece diventa per molti un’occasione per non rispettarla. Il lettore che da anni conduce la sua battaglia contro l’abbandono delle plastiche nell’ambiente ora cerca di fare la sua parte contro l’abbandono delle mascherine, strumento indispensabile nella lotta contro il Covid. Mascherine che ovviamente non vanno abbandonate, altrimenti diventano dannose per l’ambiente, e quindi anche per noi, perché ce le ritroviamo poi nei fiumi e nel mare.

Cosimo – Ravenna