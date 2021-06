La città che non ci piace: se l’incuria regna a Lido di Savio

Mi rivolgo a voi perché sia io che altri miei concittadini abbiamo inviato perecchie mail al Comune di Ravenna per segnalare queste cose, ma nessuno prende provvedimenti, il paese continua a scivolare verso il baratro, come potete notare dagli allegati che si riferiscono al lungomare: provate ad immaginare come possono essere messe le vie interne, dossi formati dalle radici dei pini alti 30 cm. negli incroci, ed è un miracolo che nessuno si sia fatto ancora male. Il comune cosa fa? Mette i cartelli pericolo radici e se ne lava le mani.

Un cittadino – Lido di Savio