La città che ci piace: la mia Ottavia è nata grazie a un eccellente lavoro di squadra in Pediatria Ravenna

Spett.le Redazione, vi scrivo dal reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Ravenna dove è appena nata la mia dolcissima Ottavia grazie al prezioso supporto di tutto il reparto di maternità. Spesso leggo lamentare l’inadeguatezza del nostro Sistema Sanitario, oggi vorrei invece incoraggiare le mamme che si apprestano a partorire “sole”, per le restrizioni alle visite in reparto necessarie a causa del Covid (è concessa solo un’ora al giorno al papà, anche in caso di cesareo…). Nessuna paura mamme! Sarete seguite con grande professionalità e dolcezza da tutte le fantastiche ostetriche del reparto e del nido, dalle dottoresse e dal pediatra: un team che ringrazio di cuore per l’eccellente lavoro di squadra!

Marina