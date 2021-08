La città che ci piace: quando il Sindaco suona e canta Stand by me sul palco di Ferragosto

Successo per il Ferragosto sotto le Stelle di Faenza organizzato da Giordano Sangiorgi del Mei. Durante la serata, a sorpresa anche il Sindaco di Faenza Massimo Isola è salito sul palco della piazza di Ferragosto con la chitarra a tracolla e ha suonato e cantanto Stand by Me con Gaetano Barbarito e il Trio Italiano, insieme agli altri ospiti Vittorio Bonetti e Gabriele Andrini. Un revival di Faenza Rock quando il Sindaco suonava con la sua band.

Inoltre durante la manifestazione è stato realizzato un prezioso materiale video documentario con tantissime testimonianze nella serata del 15 agosto per la realizzazione di Memorie Magnetiche il video documentario sul rock della Provincia di Ravenna, che ebbe il suo boom a cavallo degli anni ’80 e ’90 con Faenza Rock evento che da solo trascinava oltre 50 band dal vivo a fare brani originali e inediti con migliaia di spettatori in Piazza del Popolo.