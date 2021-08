Ravenna. Anziano disabile derubato in via Zalamella, attenzione alle truffe

Nella mattina del 17 agosto, in zona via Zalamella nel campo Azzurra Calcio, un signore anziano e disabile è stato derubato in casa da una donna che prima gli ha chiesto dal balcone un aiuto economico per le donne afghane, dopodiché un bicchiere d acqua.

Il signore, ingenuamente, ha fatto entrare la donna che, in un minuto d’orologio, l’ha derubato del portafoglio.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute subito, ma hanno solamente potuto cercare di ricostruire l’identikit.

Mettiamo in guardia i nostri cari più deboli a non fidarsi degli estranei perché questo mondo è assurdo.

Attenzione alle truffe.

Bruno