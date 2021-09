LA CITTÀ CHE CI PIACE / Un grande Dante rosso realizzato in 3d per le celebrazioni del 700° della morte

Bonobolabo Miccoli che da anni si è dedicato al progetto Dante Plus per popolarizzare il volto del Sommo Poeta ha fatto realizzare con stampante 3d questo grande Dante in rosso, giunto appena in tempo per le grandi celebrazioni in suo onore di domani domenica 12 settembre, che si svolgeranno su Piazza San Francesco e nella Zona Dantesca.