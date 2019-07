Atti sessuali in spiaggia? Perché non è stata chiamata la Forza pubblica?

Spettabile Redazione di “Ravennanotizie.it”, informo che domenica scorsa qualcuno avrebbe visto sulla spiaggia della Bassona frequentata dai naturisti, ma non solo, atti sessuali in pubblico, che ovviamente nulla hanno in comune col naturismo: fatti riportati in un post pubblicato su un gruppo Facebook di Lido di Dante che sarebbero durati tutto il pomeriggio. Mi chiedo, visto il mancato intervento, perché non è stata chiamata la Forza pubblica?

Nei miei confronti, stando nudo dove si è sempre stati nudi dal 1986, subito a destra del sentiero che attraversa la pineta, arrivando in spiaggia 150 mt a sud dell’ultimo pennello di protezione, negl’ultimi 3 anni ho ricevuto almeno 6 visite della Forza pubblica da parte di vari corpi, senza che poi avessero un seguito penale nei miei confronti (ma uno con grandi titoli sui quotidiani). Qualcuno certamente faceva pressioni sulla forza pubblica arrivata anche il giorno di Ferragosto del 2016.

E la scorsa domenica nessuno ha chiamato la Forza pubblica per intervenire? Mi pare strano!

Comunque certi fatti ignobili accadono da tanti anni alla Bassona, ma occorrerebbe combatterli.

Io , quando ero presidente dell’ANER inviavo sempre annualmente alle varie autorità locali una lettera per chiedere la tutela dei naturisti perché certi personaggi frutto della civiltà italiana che vede il nudo sempre abbinato al sesso si fanno vivi e vanno contro la libertà dei naturisti danneggiando anche il nostro turismo.

La stazione Carabinieri di Lido Adriano negli anni 90 da poco creata inviò spesso due militari in borghese che a sorpresa e senza che gli altri se ne accorgessero beccarono diversi personaggi che senz’altro violavano la legge.

A mio giudizio non ho notato da tanti anni un vero controllo contro certi personaggi che solo con militari o agenti in borghese possono essere individuati e denunciati e, se ritenuti colpevoli, rischiano una sanzione da 5.000 a 30.000€ che dovrebbe far paura a molti.

Al contrario ci sono state tante denunce verso i naturisti denunce, che facevano seguito a precedenti archiviazioni o sentenze assolutorie della magistratura, alla Bassona ad iniziare almeno dalle 14 archiviazioni del 1979.

Cordiali saluti

Fidenzio Laghi – ex presidente Associazione Nudista Emiliano Romagnola sino al 2001