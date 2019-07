Giardino delle Erbe in diretta a “Tutto Chiaro”. Casola Valsenio si è fatta conoscere e riconoscere

Come molti di voi avranno avuto modo di vedere, il 10 luglio, durante la trasmissione di Rai Uno “Tutto Chiaro” condotta da Monica Marangoni, il nostro paese si è fatto conoscere e riconoscere ancora una volta!

La proposta di un servizio della rete nazionale è giunta grazie all’aiuto di Davide Missiroli, ex sindaco di Brisighella che ringrazio ancora una volta a nome di tutta l’Amministrazione.

Un grande ringraziamento va anche al direttore del Giardino Sauro Biffi che durante la programmazione dell’intervento televisivo ha accettato la richiesta dell’Amministrazione di coinvolgere i ristoratori della zona che da anni hanno fatto dell’uso delle erbe in cucina un elemento fortemente determinante.

Sarà perché ormai abituato a essere intervistato, sarà perché la sua grande esperienza e preparazione lo rende pronto ad ogni capriccio di registi o giornalisti, fatto sta che Sauro è entrato subito in sintonia con la troupe televisiva dirigendo tutte le fasi della preparazione del servizio in maniera pratica e rilassata.

I servizi in diretta sono stati due e il primo (andato in onda alle 10:40 circa) ha visto proprio come protagonista Sauro che ha descritto alla giornalista diversi tipi di erbe aromatiche e officinali riuscendo a concentrare tutta la sua esperienza in tre minuti scarsi. Si sa, i tempi della diretta sono spietati.

Tutto questo dopo essere stato costretto insieme alla giornalista a riparare in fretta e furia dentro la serra abbandonando la zona all’aperto che era stata scelta come location a causa dell’improvviso acquazzone che li ha sorpresi pochi minuti prima della messa in onda.

Se la pioggia, così improvvisa e irruenta, fosse giunta solo pochi minuti dopo avremmo senza dubbio potuto assistere alla loro divertente fuga in piena diretta!

Mentre Sauro era impegnato davanti alla telecamera, i nostri ristoratori si adoperavano sotto la copertura di legno del Giardino ad imbandire un tavolo rappresentativo della cucina locale. E qui va aperta una lunga parentesi, perché quando a Casola si imbandisce una tavola non si scherza mai.

In una decina di minuti tutta la cura per il particolare, l’amore per le cose ben fatte, la dedizione nel mantenere altissima l’immagine di Casola Valsenio, si è riversata in un allestimento perfetto e grandioso che ha lasciato a bocca aperta la giornalista che ha affermato: “Sono abituata a tavoli tristissimi, questo è semplicemente un capolavoro”.

Probabilmente le immagini sullo schermo non gli avranno reso onore, ma vi posso assicurare che quella tavola di piatti curati a regola d’arte, contornata da piantine officinali e spighe di lavanda, era davvero magnifica!

Nel secondo e ultimo servizio la giornalista ha quindi mostrato questa splendida tavolata intervistando i nostri ristoratori riguardo ai piatti preparati.

Anche qui tempi molto ristretti, ma la professionalità e la dedizione dei nostri ristoratori è emersa alla grande e la conclusione è stata un servizio breve ma intenso di persone preparate e di cucina di alto livello.

La televisione, e in particolare la diretta, è un mondo molto strano. Vive di tempi brevissimi, in cui in pochi minuti devi riuscire a rappresentare qualcosa per cui occorrerebbe molto più tempo.

Io credo che ciò si possa fare solo se si possiede entusiasmo e preparazione ed è per questo motivo che ieri, ancora una volta, Casola e la sua gente hanno vinto di nuovo.

Un grazie infinito a Katia del ristorante “Fava”, a Donatella dell’agriturismo “Ca’ Nova”, a Claudio della “Locanda il Cardello” e a Loretta di “Lori piadineria”.

Ricordo che è possibile rivedere la puntata di “Tutto Chiaro” sul sito di Rai Play: https://www.raiplay.it/video/2019/07/TuttoChiaro-1cddfd07-3c0b-4546-9e26-14959ec64394.html

Flavio Sartoni

Consigliere comunale delegato alle attività turistiche