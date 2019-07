Madonna dell’Albero ‘dimenticata’: la vegetazione cresce attorno ai segnali stradali e aumenta la pericolosità

Come al solito Madonna dell’Albero viene dimenticata. Più volte è stato segnalato che il passaggio pedonale che si trova a ridosso del sottopasso ciclabile è molto pericoloso per i pedoni che durante l’attraversamento non riescono a vedere le autovetture che provengono da Ravenna: per tutta risposta l’unico intervento del Comune è stato quello di evitare di tagliare tutta la vegetazione che cresce attorno ai segnali autostradali. Vegetazione che ha ormai invaso la corsia…

Fabio