Ponte “declassato” in zona Cimitero, ma i camion continuano a passarci. Perchè non ci sono più controlli?

Buongiorno, riguardo al vostro articolo sui camionisti sanzionati in viale Europa vi segnalo che da mesi se non da anni il ponte di via Baiona nei pressi del Piccolo Hotel è stato declassato e possono passare solo mezzi con portata non superiore a 33 ton, ma ovviamente non viene rispettato ed i camion passano indisturbati, perché non vengono fatti controlli dagli organi competenti.

Mettiamo ora il caso che il ponte, già a suo tempo declassato venga ulteriormente danneggiato dall’usura dei mezzi (anche eccezionali) che ci passano sopra, si rischierebbe di deviare tutto il traffico per il polo chimico su altre strade alternative, creando un forte disagio ai lavoratori ed ai normali cittadini, tagliando fuori tutta la zona del cimitero, ex Anic.

Questa cosa accade anche per gli altri ponti declassati a Ravenna, perché se hanno messo un divieto non controllano che venga rispettato?

Silvano Emiliani