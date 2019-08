Criticità nella raccolta differenziata a Marina di Ravenna. Chi controlla?

Mi permetto di segnalare alcune criticità sulla raccolta rifiuti dopo un periodo di alcuni giorni al mare. Debbo dire che i cestini sulle strade a Punta , soprattutto,sono presenti, mentre a Marina sono più radi ed il gruppo delle campane non è sempre omogeneo: o manca la carta, o manca la plastica, o manca il vetro.

Nel ristorante che ho frequentato, poiché lavora molto con l’asporto, mancava ogni riferimento alla differenziata: tutto insieme! Ho chiesto spiegazioni al titolare che ha detto: tutti i ristoranti e bar a Marina fanno così! Ma è possibile? Nessuno controlla? I Vigili? l’Ausl? Hera?

Marina di Ravenna non ha ottenuto la famosa bandiera blu 2019 anche per la gestione ambientale in cui è essenziale la raccolta differenziata dei rifiuti?

Nei bagni la situazione sembra migliore, almeno apparentemente: vi sono diversi contenitori colorati che hanno almeno un effetto ottico e speriamo… educativo.

Resta la domanda di fondo: chi controlla?

Angelo Ravaglia