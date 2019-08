Sulle strade certi controlli sarebbero efficaci se….venissero fatti!

Il famoso “chi va piano va sano e va lontano” è sempre valido, è anche vero che la velocità è demonizzata in modo ideologico (e cinico) allo scopo di imbottirci di autovelox con limiti subdoli. Guido da decenni e percorro molti chilometri, la vera causa degli incidenti è nelle distrazioni di troppi imbecilli: possibili killer inconsapevoli (e impuniti) che pasticciano alla guida con questi smartphone.

Certi controlli sarebbero efficaci se….venissero fatti! E’ inutile inasprire le sanzioni se poi i controlli non ci sono. In quaranta anni di patente non ho mai soffiato in un etilometro….com’è fatto? Avrei potuto mettermi alla guida sbronzo e “strafatto” infinite volte, mai controllato. Ubriachi e drogati dormono sonni tranquilli.

La polizia sulla strada! Dov’è? A Milano ho visto agili pattuglie in moto (in abiti civili) che stangavano gli stupidi con lo smartphone (e funziona!). Quà in “rùmagna” ritrovo le lodi sull’ “impegno delle forze dell’ordine”; boh….io non vedo mai nessuno. Regna un campo minato di gabbiotti subdoli e seminascosti: il bankomat dei comuni. C’è stato un incidente in quel tratto? E mettiamoci un velox. Non sanno inventarsi altro.

Fabio Baldrati