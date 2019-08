Devo fare la riabilitazione, ma c’è la lista di attesa… allora mi rivolgo al privato

Buon giorno, volevo esprimere una lamentala sul cattivo funzionamento della nostra sanità pubblica. Ho 70 anni e il 16 giugno scorso ho avuto un incidente in casa: sono caduto e mi sono procurato una frattura all’omero. Sono stato al Pronto Soccorso di Ravenna dove mi hanno messo un tutore da portare per trenta giorni. Il 17 luglio ho tolto il tutore e poi il 31 luglio sono stato sottoposto a una visita fisiatrica, presso l’Ospedale di Ravenna. Da allora sto aspettando una chiamata per la riabilitazione all’Ospedale di Cervia, abitando a Pisignano.

Il 31 luglio, dopo la visita, mi hanno detto di aspettare la loro chiamata. Sto ancora aspettando. Allora ho chiamato io, ma mi hanno detto che c’è una lista di attesa e che sarò chiamato quando è il mio turno. Mi chiedo e vi chiedo: io ho bisogno ora della riabilitazione non fra un mese o chissà quando, quindi cosa dovrei fare? Stanco di aspettare la chiamata della sanità pubblica mi sono dovuto rivolgere a un privato, a pagamento.

Il sistema non dovrebbe funzionare così. Per la riabilitazione dovevano chiamarmi subito: va fatta quando serve. Non ci può essere la lista di attesa.

Giampaolo Nati – Pisignano