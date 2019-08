Dipendenti Vulcaflex di Cotignola rinunciano alle ferie a causa dell’incendio della Lotras di Faenza in cui son bruciati quintali di merci pronte a partire per i clienti. I dipendenti hanno risposto in modo esemplare alla richiesta della dirigenza in quanto consci della grave perdita. La Vulcaflex pur essendo una grande realtà nel territorio romagnolo vanta ancora un buon rapporto coi dipendenti ed io pur dispiaciuta di non passare del tempo con mio marito sono orgogliosa di lui e del gruppo di cui fa parte da anni.

Una moglie