In ricordo di Ivo Montanari, Fiab Ravenna dona alla città una colonnina gonfia-bici

L’associazione ambientalista che riunisce gruppi locali cicloecologisti, Fiab Ravenna, ha deciso di donare alla città una colonnina SOS biciclette in ricordo di Ivo Montanari, ciclista 72enne tragicamente scomparso nei giorni scorsi, a Ravenna. “Ivo era solare – scrivono da Fiab, di cui Ivo ero socio – sempre di buon umore, sempre con una parola buona e disponibile per tutti, portava l’allegria ovunque andasse, era sempre sorridente, gli piacevano i bambini e adorava farli ridere, amava i suoi figli e, come fanno i nonni, forse ancora di più i suoi nipoti, amava la buona cucina, gli piaceva cucinare per gli amici ma altrettanto mangiare, amava vivere all’aria aperta, amava la natura, tutta, adorava il mare e amava la bicicletta, di certo il suo mezzo di spostamento preferito. Era ridanciano e chiacchierone, e le sue pedalate erano condite sempre da battute scherzose per tutto il gruppo.”

“Per come era Ivo, i suoi amici ciclisti credono che il modo migliore per ricordarlo, e che egli stesso avrebbe apprezzato, sia quello di mettere a disposizione qualcosa di utile per questa attività e che possa anche contribuire ad incentivare l’uso della bicicletta. Per questo Fiab Ravenna, desidera donare alla propria città una colonnina SOS biciclette che potrà essere aggiunta alle altre 4 già installate dal Comune di Ravenna nel mese di maggio. Visto l’amore di Ivo per il mare, a Fiab pare che il posto più adatto per installarla, apponendovi anche una targa in sua memoria, sia la Ciclabile del mare, sull’area di sosta attrezzata accanto alla fontana, in località Punta Ravenna – concludono – Sono in corso accordi con il Comune di Ravenna per ottimizzare le procedure di installazione”.