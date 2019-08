A Marina Romea odori pestilenziali dai bidoni della raccolta indifferenziata

Questo è lo stato dei bidoni di Marina Romea.

Oltre alla sporcizia che si sparge per le strade perché non vengono svuotati troppo spesso, ma anche per la maleducazione dei cittadini/ turisti! C’è anche il problema del “ Cattivo Odore” che si sprigiona dai bidoni dell’indifferenziata. Una volta d’estate passava un camion specifico per il lavaggio. Sono anni che non si vede più. Perché?

Gaia Giusto