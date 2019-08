Quindici anni dopo il mio primo esposto sulla situazione di degrado continuata in cui versa la via Vincenzo Monti a Ravenna,

Le faccio dono di due raccolte d’immagini: una recentissima relativa ad un motorino attualmente in stato di abbandono a fianco dei cassonetti, ed una storica, con alcune delle molte immagini di degrado cui è stata costretta in questi ultimi 15 anni la via Vincenzo Monti. (vedi galleria fotografica).

Se le amministrazioni precedenti la sua, esattamente come la sua, avessero speso pochi euro per sistemi di videosorveglianza, anche mobile e temporanea, e se aveste dato seguito alle infrazioni con quelle registrate, [] certamente sareste riusciti a dare un segnale forte.

Così non è stato e la via Vincenzo Monti, come altre zone sensibili della città, continua ad essere vissuta come una discarica a cielo aperto, dove abbandonare impunemente rifiuti di qualsiasi genere: dai materassi… fino alle automobili ed i motorini.

Enrico Bonfatti