Abbandono di animali: trovati altri cinque gattini sotto il sole in un cortile a San Pietro in Vincoli

Sono stati trovati altri cinque gattini abbandonati in un cortile privato a San Pietro in Vincoli. Anche questi da allattare. Avevano ancora il cordone ombelicale. Sono stati abbandonati sul cemento. Di certo è opera di umani, mamma gatta li avrebbe nascosti e non certo lasciati sul cemento, al sole e senza cibo. L’emergenza è continua e le volontarie sono allo stremo. Lo ribadiamo, sono necessarie campagne di informazione e sterilizzazione da parte delle istituzioni.

Cristina Franzoni – CLAMA Ravenna