Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna: il raduno fascista per Muti andava vietato

Nella ribadita convinzione che lo scontro di piazza non rappresenta la soluzione di questa inaccettabile vicenda, l’ennesima provocazione fascista presso il cimitero ravennate in occasione della apologetica celebrazione del gerarca fascista Ettore Muti, con gli inaccettabili strascichi pomeridiani, poteva essere evitata vietando il raduno fascista, e ciò non compete al Sindaco. Più e più volte l’argomentata richiesta di vietare tale raduno è stata ed è avanzata da questa Consulta, da molte associazioni, partiti, sindacati e cittadini, anche con interrogazioni parlamentari, alle autorità statali preposte perché viola il principio costituzionale contro il fascismo, l’articolo 4 della legge Scelba ed in oltre perché è rifiutata da una prevalente parte della società civile locale, provoca tensioni, destabilizza l’ordine democratico.

La tolleranza verso il neofascismo che continua a provocare e a fare grottesca propaganda presso il cimitero di Ravenna dove, tutti sanno, non giacciono più i resti di Ettore Muti, e perciò non si tratta più di una visita privata ad un defunto, non è perciò la risposta consona. La Consulta, a questo punto, chiede spiegazioni, si riserva d’assumere iniziative nell’ambito e nel rispetto della legislazione vigente e ribadisce l’urgenza d’approvare nuove norme – per altro già presentate in Parlamento – in materia.

La Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna