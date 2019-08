Marina di Ravenna. Giovanissimi ubriachi e molesti. E’ davvero triste

Ieri sera sono andato a Marina di Ravenna con la famiglia, dopo un po’ che non ci andavamo. A parte il fatto che non c’è davvero nulla da vedere (capisco anche che siamo a fine estate…) abbiamo comunque notato che il modus operandi è sempre lo stesso: giovanissimi ed alcool.

Nonostante fosse domenica sera c’erano dei giovani molesti a petto nudo, completamente ubriachi, nei pressi del molo vicino al Baretto, tra l’indifferenza della gente e delle famiglie (brutto spettacolo tra la cornice del porticciolo).

Verso il centro ne abbiamo incontrati altrettanti con bottiglie di vetro (ma non c’è un ordinanza?), scorrazzare barcollanti e pericolosamente tra passeggini e anziani.

Per finire andando verso la macchina abbiamo visto un ragazzino, che non avrà avuto più di 15/16 anni, disteso a terra circondato dagli amici che tentavano di rianimarlo. Ho chiesto cosa stesse succedendo e loro mi hanno risposto che ci avrebbero pensavano loro (anche in malo modo..).

Mia figlia ha detto che non vuole più tornare a Marina di Ravenna e non la biasimo. E’ davvero triste, perché Marina di Ravenna è bellissima.

La cosa più sconcertante è che non ho visto una mezza macchina delle Forze dell’Ordine. Un paese allo sbando ove vige l’anarchia più profonda.

Lettera firmata