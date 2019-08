Vandini, contrordine signori, non sono più “pidioti”

Si può fare tutto, dipende da come lo si fa. Siamo davanti al peggior mostro politico della storia della repubblica italiana, il Movimento 5 Stelle. Questi hanno sputato veleno su tutto e tutti, sia sugli avversari politici sia sul nemico interno di turno. Mai un mea culpa, mai un “chiedo scusa” nonostante abbiano fatto e detto tutto e il contrario di tutto.

Hanno fatto tutto quello di cui accusavano i loro nemici di turno, guidati dall’invidia sociale tipica di chi non ha l’umiltà di ammettere i propri limiti ma, anzi, usa i peggiori escamotage utili per la scalata sociale.

Anche il PD a mio avviso ha fatto un grande errore facendo il governo con chi gli scaricherà addosso tutto l’odio possibile appena ne avrà occasione. Tutto questo solo per paura di perdere la poltrona gli uni, il movimento, e per paura di vedere vincere Salvini gli altri (il PD).

Lo ripeto, in politica si possono fare tutti i ragionamenti possibili , si può cambiare idea e tornare sui propri passi, si possono fare compromessi per ottenere risultati positivi per tutti i cittadini, tutto dipende da come si fanno le cose. Il problema non è aver fatto il governo con PD o Lega, il problema è essere stati finti e approfittatori.

O si rimane veri e si guadagna la stima di tanti, compresi quelli che non condividono le tue scelte, o ci si mette la maschera come dei pessimi attori che ormai non conoscono nemmeno più la vergogna.

Pietro Vandini