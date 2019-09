Dopo circa vent’anni torno, dalle Marche, per vedere i mosaici di Sant’Apollinare in Classe. O meglio sarei voluto tornare perché c’era un matrimonio in corso e non mi hanno fatto entrare… In albergo mi avevano detto di andare di pomeriggio (oggi è sabato) perché la domenica mattina ci sono le funzioni e le visite turistiche non si fanno. Avevo guardato gli orari sul sito e mi ero premurato di essere lì alle 17,00 in modo da essere alle 18,30 da Cuperlo alla Festa dell’Unità (sacro e profano – dove a questo punto il sacro lo rappresenta Cuperlo). Perché la chiesa “riapriva” proprio alle 18,30 dato che era stata sequestrata a scopo matrimonio (con tanto di auto bianca d’epoca davanti all’entrata). Ora stare ad aspettare le 18,30 mi è sembrato illogico ed anche ingiusto. Mi chiedo: ma una capitale del turismo culturale come Ravenna può chiudere Sant’Apollinare per un matrimonio?

Maurizio Capponi