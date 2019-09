Vagabondi tentano di rubare camper danneggiandolo. Lo sfogo di una cittadina: “Nessuno ci ha aiutato”

Nella mattina di sabato 14 settembre, in via Aleppo, nella zona parco Teodorico di Ravenna ho trovato nel parcheggio un ragazzino che dormiva nel mio camper. Abitiamo a circa 300 metri di distanza dal mezzo. Ho aperto il camper scassinato e il ragazzino mi ha detto che lo aveva portato lì un uomo.

Avendolo prontamente scacciato lui è scappato a gambe levate, così ho mandato uno dei miei bambini a chiamare mio marito a casa provvedendo a chiamare il 112. Il camper è devastato e all’interno c’era urina ovunque, con bottiglie e bicchieri sparse e una puzza indescrivibile. Il mezzo ha riportato diversi danni ed è attualmente sostanzialmente rotto.

Le persone che si sono introdotte hanno bivaccato, mangiato e fumato spinelli. Il camper non è nuovo ma per me e la mia famiglia è sempre stato molto prezioso, essendo stato comprato con tanti sacrifici. Ribadiamo che le persone che si sono introdotte hanno tentato di rubare il camper rompendo tutti i fili dell’accensione.

Nessuno si è fermato a chiedermi se avevo bisogno di aiuto e gli abitanti della zona non si sono curati minimamente dell’accaduto. Per paura o per omertà credo. Personalmente sono devastata dalla cattiveria di questo mondo. Vorrei sensibilizzare la cittadinanza chiedendo loro di avvisare e chiamare la Polizia quando vedono distruggere auto o camper da parte di malviventi.

Claudia