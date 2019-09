I ringraziamenti di Cerviaman dopo le emozioni vissute con IRONMAN

IronMan Italy 2019 si è concluso col suo carico di emozioni e soddisfazioni per l’intera città. Il progetto “CerviaMan” continua con tutta una serie di iniziative volte a favorire l’amore per lo sport nei cervesi più piccoli e l’immagine di Cervia come città a misura d’atleta. Vogliamo ringraziare le associazioni sportive cui i Cerviaman appartengono per averci supportato nonché tutti gli sponsor. Il viaggio non è finito anzi è appena cominciato, ma oggi possiamo fermarci un attimo per ringraziare di tutto cuore i nostri atleti, vero esempio di tenacia e costanza, uno per uno: Alice, Matteo, Andrea (1 e 2), Edoardo, Alberto, Domenico, Debora, Max, Alessandro, Gabriella, Thomas, Roberto, Cristian, Enrico, Marcello, Michele, Stefano, Matteo, Jari e Giuseppe.

