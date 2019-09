Padre Claudio Cicillo lascia la parrocchia di San Michele. Il saluto dell’Acli Emilia Romagna

Assieme a tantissimi parrocchiani di S. Michele Ravenna e a tanti amici della Provincia di Ravenna abbiamo salutato Padre Claudio che lascia la Parrocchia di S. Michele dopo 11 anni. Da pochi giorni è divenuto Priore dell’Eremo di Cerbaiolo, in provincia di Arezzo.

Nel suo saluto, Padre Claudio ha ripercorso le tappe della sua vita: i ricordi di giovane “figlio di un Repubblicano”, poi l’incontro con Mons. Ersilio Tonini. Divenne prete prima a Sant’Andrea di Montaletto di Cervia poi a San Michele, e collaborò con Mons.Tonini per la realizzazione del CEIS (realtà di tossico-dipendenti molto sentita a Ravenna), poi per la Cooperativa La Casa, la gestione del convento dei Cappuccini e la Presidenza del Centro di Volontariato di Ravenna, ed avviato il Progetto Tracce.

Tantissimi sono stati gli incontri che ho avuto con Padre Claudio sia a Carraie che a S. Stefano (con Don Serafino) a Santa Teresa, al Circolo Acli Lugo.

Padre Claudio è riuscito a portare in Chiesa molti non credenti “comunisti, repubblicani e socialisti” dialogando con loro e con i giovani. Lui stesso da giovane si poneva domande per capire quanto sia grande l’amore di Dio? Signore Mi Ami?, ricordo sempre la sua preghiera con i giovani, che recitava cosi: “La tua parola ed un pezzo di pane, con la consapevolezza dei propri limiti e lo stupore del dono. In questi anni lungo la strada, ho cercato di condividere da fratello quel pane con chi aveva fame e con i sazi di tutto. Con chi sui marciapiedi della storia cercava nel pane spezzato condivisione, fratellanza, attenzione, dignità. Sentirsi chiamato per nome e raccontare l’esistere nelle “mense” apparecchiate con spontaneità nei luoghi in cui la vita si incontra.

Grazie Signore perché non mi sono mai sentito “padrone” del pane, ma strumento e testimone di quel passamano attraverso il quale Tu nutri i tuoi figli. Tuo prete Claudio.

Padre Claudio lascia tanti messaggi di Pace a tutti noi.

Prima di salutarlo gli ho promesso che mi recherò a trovarlo all’Eremo di Cerbaiolo in provincia di Arezzo in Pellegrinaggio in bici nella primavera 2020.

Walter Raspa

Segretario Regionale Acli