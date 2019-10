L’autobus della Linea 159 da Campiano a Ravenna non è mai in orario. Gli studenti entrano tardi a scuola

Sono una mamma di uno studente che vive a Campiano (RA). Volevo informarvi che abbiamo problemi con l’autobus della linea 159 del mattino delle ore 7.01 che parte da Borgo muratore di Campiano per portare i ragazzi fino alla stazione di Ravenna per poi prendere l’altro autobus per andare a scuola.

Purtroppo questa linea non arriva mai puntuale. Anche è arrivata in ritardo di 5 minuti e mio figlio che va alla Olivetti-Callegari è arrivato per le 08.00 invece che per le 07.45 perché non riesce a prendere in orario la navetta delle 7.34/7.35 che porta i ragazzi all’Olivetti -Callegari.

Altre volte sono andati a scuola a piedi oppure devono prendere la linea n.1 che porta in via Gulli ma anche quella è sempre piena.

Ho chiamato Start Romagna per informare della situazione e mi sono sentita rispondere che se arrivano in ritardo non succede niente. Non è possibile che chi vive fuori dalla città debba ancora riscontrare dei disservizi per spostarsi ed andare a scuola.

Lettera firmata