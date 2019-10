Prima lasciano il water, poi il bidet… domani troverò la vasca da bagno davanti a casa?

È la terza o quarta volta che scrivo alla vostra redazione, che ringrazio per l’attenzione che dedica a noi cittadini, per far presente lo stesso identico disservizio delle volte precedenti! Ieri sera nell’isola ecologica posta all’uscita del cancello del complesso dove abito in via Battuzzi e non in aperta campagna, c’era un water fuori dai cassonetti, questa mattina si è aggiunto un bidet, come potete vedere dalle foto, domattina cosa comparirà una vasca così arrediamo un bagno?

La cosa che mi chiedo è, a parte l’inciviltà delle persone già svariate volte dimostrata anche da altri lettori, se c’è una persona in Hera incaricata a leggere la vostra rubrica, poiché poco dopo la pubblicazione delle mie lettere come per magia gli oggetti abbandonati spariscono!

È veramente una vergogna che per tornare a casa si debba passare davanti a queste immondezze!

Grazie di nuovo

A. B. cittadino molto deluso