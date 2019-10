Disagi nella sede dell’Inps per l’assenza di distributori di acqua, cibo e bevande

Nella sede dell’Inps di Ravenna, l’assenza di distributori di acqua, cibo e bevande calde e fredde perdura nonostante le sollecitazioni della Fp Cgil. Il disagio è evidente. Ultimo episodio in ordine cronologico è accaduto a un malcapitato utente che, nell’attesa di essere ricevuto, ha avvertito un lieve malessere e ha chiesto dove fossero i distributori d’acqua.

Chiaramente l’acqua, di proprietà della dipendente di turno allo sportello, gli è stata fornita, ma non possiamo esimerci dal denunciare il procrastinarsi di una situazione paradossale.

Il problema si protrae da circa un anno comportando disagi sia per l’utenza ma anche per i dipendenti.

Gli appalti che disciplinano la messa a bando per l’installazione delle macchinette distributrici di acqua, bevande calde o fredde e cibo, sono da mesi in attesa dell’avvallo da parte dell’Agenzia del Demanio.

Non sono bastati i tanti comunicati di sollecito della Fp Cgil. Non è stata nemmeno utile una petizione firmata dai dipendenti e consegnata direttamente alla segreteria del presidente Tridico, oltre che alla Direzione regionale e provinciale.

FP CGIL RAVENNA